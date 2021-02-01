Съела мороженое и погибла 9-летняя девочка на отдыхе в Испании

Родители погибшего ребёнка подали в суд на продавца и на отель, где они отдыхали.

9-летняя девочка на отдыхе съела мороженое и погибла

Как передаёт портал Daily Mail, девятилетняя девочка, съев мороженое на отдыхе в Испании в отеле, скончалась из-за анафилактического шока.

По словам родственников, у погибшей была аллергия на яйца и орехи. Мужчина, продавая ребёнку мороженое, в свою очередь заверил, что в мороженном этих компонентов быть не могло.

Девочка упала в обморок вечером того же дня в отеле, после чего её госпитализировали.

Несмотря на усилия врачей, подросток скончалась в больнице, причиной стала реакция организма на арахис и другие орехи, которые всё-таки содержались в продукте, по итогам экспертизы.

Родители погибшего ребёнка подали в суд на продавца и на отель, где они отдыхали. Персонал, как уточнил отец погибшей девочки, даже не пытался оказать помощь.