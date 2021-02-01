01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Предрек США упадок по британскому сценарию китайский политолог

15:00 01.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

% name% title
Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун высказался в беседе с журналом Spiegel о предстоящем упадке США.
Китайский политолог считает, что он будет проходить по сценарию распада Британской империи.
"Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий", — отметил Сюэтун.

Собеседник немецкого издания признался, что его не шокирует и не удивляет этот процесс в Соединенных Штатах.
"Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок", — подчеркнул он.

Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

империя Китай. сша упадок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что ждет США?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пробковые доски — для чего необходим этот строительный материал и в каких именно целях его используют наиболее всего?
16:05 01-02-2021
Пробковые доски — для чего необходим этот строительный материал и в каких именно целях его используют наиболее всего?
Охрана офиса: какое современное оборудование применяют для защиты и на что обращают внимание в первую очередь?
16:02 01-02-2021
Охрана офиса: какое современное оборудование применяют для защиты и на что обращают внимание в первую очередь?
Как выбрать IP камеру для дома
16:00 01-02-2021
Как выбрать IP камеру для дома
Выгрузили несколько тонн снега в центре города. Мэрия объяснила ситуацию
16:00 01-02-2021
Выгрузили несколько тонн снега в центре города. Мэрия объяснила ситуацию
Причины, по которым знания о пожарной безопасности на рабочем месте необходимы
15:58 01-02-2021
Причины, по которым знания о пожарной безопасности на рабочем месте необходимы
Вопросы девушке при переписке
15:56 01-02-2021
Вопросы девушке при переписке
Поручни и перила из нержавеющей стали
15:54 01-02-2021
Поручни и перила из нержавеющей стали
Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля
15:53 01-02-2021
Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля
Особенности шопинга после карантина: новые требования потребителей
15:52 01-02-2021
Особенности шопинга после карантина: новые требования потребителей
Сколько зараженных коронавирусом за сутки на 1 февраля в России насчитал оперштаб
15:51 01-02-2021
Сколько зараженных коронавирусом за сутки на 1 февраля в России насчитал оперштаб