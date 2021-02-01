Предрек США упадок по британскому сценарию китайский политолог

Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун высказался в беседе с журналом Spiegel о предстоящем упадке США.

Китайский политолог считает, что он будет проходить по сценарию распада Британской империи.

"Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий", — отметил Сюэтун.

Собеседник немецкого издания признался, что его не шокирует и не удивляет этот процесс в Соединенных Штатах.

"Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок", — подчеркнул он.

Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.