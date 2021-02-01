Что можно и нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля 2021 года

На Сретение было принято освещать воду. Она считалась целебной и ценилась наравне с крещенской.

Сретение – один из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских праздников после Пасхи

Сретение – один из величайших христианских праздников, а также праздник первой встречи зимы с весной. Мы расскажем о народных приметах на Сретение и что следует делать 15 февраля 2021 года.

Сретение, или Сретение Господне – христианский праздник, отмечаемый ежегодно 15 февраля (2 февраля по юлианскому календарю). Он появился в IV веке и изначально был днем, завершающим 40-дневный цикл после праздника Богоявления. Сейчас Сретение – один из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских праздников после Пасхи. Оно связано с библейским сюжетом о встрече старца Симеона и младенца Христа.

На сороковой день от Рождества Мария и Иосиф пришли из Вифлеема в Иерусалим, чтобы принести младенца Иисуса в храм. В этот же день в храм пришел старец Симеон. По преданию, Ангел предрек ему дожить до встречи с Мессией. В глубинном смысле, Сретение — это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

История народных примет на Сретение

Слово «сретение» славянское и означает «встреча». На Руси Сретенье являлось не только православным праздником, но и днем первой встречи весны. Вторая приходилась на «сороки» (День сорока святых), третья – на Благовещение. В крестьянской среде не все знали церковный смысл праздника. В народе говорили: «На Сретение зима с весною встретилась», «В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила», «На Сретение кафтан с шубой встретился», «На Сретение цыган шубу продает». Его также называли «Громницы», «Зимобор», «Сретенские морозы», «Сретенские оттепели», «Семен Богоприимец».

Считалось, что на Сретение приходятся последние зимние морозы. После праздника не стоит отправляться в дальнюю дорогу на санях и, тем более, переезжать реки. Отправляться же в долгую поездку в этот день являлось плохой приметой.

На Сретение было принято освещать воду. Она считалась целебной и ценилась наравне с крещенской. Изначально сретенскую воду не носили в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

В церквях также освящали свечи, а потом раздавали их прихожанам. По традиции, свечи — в народе их прозвали «громницы» — хранили дома в течение года. Им приписывали способность оберегать дом от пожара и бед, посевы — от града, а человека — от сглаза и болезней.

В праздник Сретения Господня рекомендовалось молиться, ведь произнесенные в этот день молитвы помогут каждому верующему, а также попросить прощения за грехи и делать добрые дела. В некоторых регионах в этот день обходили свои дома с иконой Сретения Господня или Спаса.

Сопровождался праздник и народными гуляниями. Женщины пекли блины – символ солнца. В некоторых районах пекли баранки и кормили ими скот – считалось, что это поможет защитить животных от болезней.

После праздника крестьяне начинали цикл весенних работ: выгоняли скот из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья.

Что можно делать на Сретение

Любые церковные праздники сопровождались рядом предписаний.

Так, на Сретение стоит сходить в церковь на особое торжественное богослужение и молебен.

Из храма рекомендуется принести освященные свечи. А зажигать такую свечу нужно только в особых случаях.

В этот день принято приглашать родных на праздничный обед, а перед этим – испечь блины.

Еще одно важное занятие на Сретение – помощь ближним, важно не забывать про добрые дела.

Что нельзя делать на Сретение

Как и в большинство великих праздников, в этот день нельзя заниматься грязной и тяжелой работой, в том числе уборкой и стиркой. Также нельзя работать в огороде и топить баню.

День стоит провести дома, путешествовать и отправляться в дорогу нельзя: в лучшем случае дорога будет долгой.

Нельзя класть деньги на кухонный стол – таким образом можно прогнать удачу из дома.

На Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя браниться, ссориться и драться.

Грустить и унывать в этот день также не следует.

Приметы погоды

Не удивительно, что со Сретением связано множество земледельческих примет, а также предсказаний весенней погоды.

Поздний приход весны сулило звездное небо и вечерний мороз.

Оттепель говорила о ранней весне. Ее также пророчил и петух, напившийся воды в этот день.

Снег, выпавший на Сретение, говорил, что весна будет долгой и дождливой — «На Сретеньев день снежок – весною дожжок».

Выглянувшее перед закатом солнце предвещало окончание последних морозов.

Если же в этот день вообще не видно солнце, жди власьевских морозов (24 февраля).

От погоды зависел и грядущий урожай. Так, капель сулила урожай на пшеницу, а метель и вьюга означали, что хорошего урожая не будет. Ветер говорил о плодородии фруктовых деревьев. 15 февраля садовники «трясли деревья руками, чтобы были с плодами».

Считалось, если утром на Сретение идет снег, в этом году будет урожай ранних хлебов, снег в полдень обещал урожай средних хлебов, а вечером — поздних.

Популярные вопросы и ответы

Можно ли жениться на Сретение?

В дни великих праздников, к которым относится и Сретение, венчание не осуществлялось. Этот день считается не подходящим для свадьбы. К тому же Сретение предшествует Великому посту. А свадьбы рекомендовалось играть уже после Пасхи.

Источник: kp.ru