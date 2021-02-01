Что изменится для автомобилистов с 1 февраля 2021 года

С 1 февраля 2020 года для утверждения изменений в конструкцию транспортных средств потребуется получить заключение испытательного центра и оформить протокол проверки.

Светопропускаемость лобового стекла должна составлять не менее 70%

С 1 февраля 2021 года вступает в силу новая редакция постановления правительства № 413 о правилах внесений изменений в конструкцию транспортных средств. Теперь процедура утверждения тюнинга немного усложнится. Кроме того, вступают новые требования по тонировке стекол автомобилей. Как они будут действовать на практике?

Новые требования к тюнингу

С 1 февраля 2020 года для утверждения изменений в конструкцию транспортных средств потребуется получить заключение испытательного центра и оформить протокол проверки. Это касается любых переоборудований машин, осуществляемых помимо заводских пакетов опций. При монтаже нештатных багажников, фаркопов, газобалонного оборудования, лебедок, спойлеров, аэродинамических обвесов и прочего тюнинга потребуется обращаться не только в ГИБДД, но и в специализированные лаборатории.

Там выдадут предварительное заключение на возможность переоборудования транспортного средства. Если оно будет отрицательным, то ГИБДД не даст разрешения на дальнейшие действия. Документооборот должен содержаться в электронном реестре.

Кроме того летом, с 1 июля 2021 года вступит в силу ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», который немного изменит процедуру утверждения работ. Автомобиль нужно будет пригонять в лабораторию после проведения тюнинга. Его подвергнут испытаниям и дадут новое заключение на работоспособность техники.

Требования к тонировке стекол

В сентябре 2020 года министерство транспорта скорректировало свои законодательные требования и подвело их в соответствие с ГОСТ 33997-2016, который регламентирует светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол.

В соответствии с новым положением, светопропускаемость лобового стекла должна составлять не менее 70%.

До сих пор светопропускаемость лобового стекла разрешалась не менее 75%, а передних боковых — не менее 70%. Чрезмерная тонировка по-прежнему остается вне закона.

Требования вступают в силу. Контроль светопропускаемости стекол осуществляют сотрудники ГИБДД с помощью специальных приборов. Если водитель не согласен с результатами замеров, то он может потребовать проведения повторного замера в присутствие двух понятых.

За незаконную тонировку сейчас предусмотрен штраф по статье 12.5. КоАП РФ. В соответствии с ней, «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», наказывается штрафом в 500 рублей.

Штрафа можно избежать, если водитель согласится устранить неисправность на месте и обдерет затемняющую пленку со стекол.

Тарифы «Платона»

С 1 февраля 2021 года в России немного увеличатся тарифы системы «Платон». Эта система ведет контроль за передвижением большегрузных магистральных тягачей с прицепами с нагрузкой на ось 12 тонн. Цена за проезд по федеральным трассам для них увеличится на 14 копеек.

Тем самым с 1 февраля тариф для грузоперевозчиков за проезд по федеральным дорогам будет равен 2,34 руб. за километр.

Источник: АиФ