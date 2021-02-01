Митинг Навального. Что делать, если вас задержали?

Не стоит оказывать сопротивления, чтобы не было повода "повесить" на вас статью.

Организаторам необходимо заранее согласовывать митинг с властями

Рассказываем, что нужно делать, если вы оказались на несанкционированной акции протеста.

Первое правило любой уличной акции: никому не говорить об уличной акции – не работает. Организаторам необходимо заранее согласовывать митинг с властями. Если разрешения официального нет – акция считается несанкционированной. Но это не останавливает участников незаконного (раз его не разрешили) мероприятия и они выходят на шествия, прогулки и всякие разные несанкционированные собрания. В ответ участников акций, бывает, задерживают, а бывает – даже отправляют в тюрьму. Ну или приговаривают к штрафу (от 20 до 40 тысяч рублей). Предположим, что-то взбрело вам в голову и вы решили посетить несанкционированную прогулку, а полиция вас решила задержать. Как себя при этом вести и что делать, чтобы не получить реальный срок. Читай и не вляпывайся.

А паспорт с собой брать?

Желательно. Если у вас будут на руках документы, то полиция не задержит на 48 часов для установления личности. При отсутствии паспорта полиция может оставить вас в ОВД максимум на 48 часов – именно для того, чтобы определить, кто вы такой. Но помните: если сотрудник правоохранительных органов попросит вас предъявить паспорт, покажите его из своих рук – ни в коем случае не отдавайте его.

Понял. А чего лучше на акции не делать?

Главное правило любой уличной акции – попытаться избежать задержания на ней. Но если вы уже привлекли (чем-то) внимание полиции и правоохранители пытаются вас задержать, то:

– Старайтесь сохранять спокойствие и исполнять все требования полицейских.

– Ведите себя скромнее – вызывающее поведение может запросто привести вас в ОВД, даже если ваши действия вообще не связаны с мероприятием (вдруг вы просто очень эксцентричная натура). В общем, не делайте глупостей.

– Не кричите на полицейских и не оскорбляйте их. Такое никому не понравится. И уж тем более – полицейским при исполнении.

– Ни в коем случае не дразните полицейских и не убегайте от них (даже если вам это покажется очень забавной шуткой). Игры с полицией и Росгвардией никогда не доводили до добра.

– Помните, что любые кричалки, лозунги расцениваются как повод задержать вас. Не хотите быть задержанным – не кричите кричалок.

И кстати: решать, нарушили ли вы закон во время акции, будет суд, а не правоохранительные органы. Поэтому не стоит оказывать сопротивления, чтобы не было повода "повесить" на вас статью. Будьте спокойными и покорными – и тогда вас отпустят очень быстро и без всяких последствий. Да и вообще – в большинстве случаев все несанкционированные митинги проходят чаще спокойно, чем нет.

А если я веду себя хорошо, но меня все равно задерживают?

Конечно, в нашей стране и такое случалось (чего в жизни только не бывает...). Но это тоже не повод для паники. Спокойно проследуйте в автозак (кстати, там вы можете пользоваться телефоном беспрепятственно). Желательно записать на видео сам момент задержания и то, что будет происходить в машине, а также зафиксировать (или запомнить) время задержания, фамилии и номера жетонов сотрудников полиции, которые это задержание произвели.

Помните: если вы не будете в ответ нападать на полицейских, вырываться, оскорблять людей в форме при исполнении, а напротив, будете выполнять все их требования, вас быстро отпустят. И в автозаке, кстати, тоже будьте образцом примерного поведения. Вообще не привлекайте к себе лишнего внимания.

И на заметку: практика уголовных дел после массовых митингов показывает, что лучше стараться вообще не трогать полицейских. Даже нежно гладить не надо.

Хм. Ну а если при задержании меня (случайно) ударят?

Если что-то пошло не так, то сразу подумайте о доказательствах. Опять же, лучше иметь видео момента задержания: попробуйте снять сами или попросите кого-нибудь из знакомых (на подобные мероприятия, кстати, лучше не приходить одному). Законодательство не запрещает снимать полицейских при исполнении. После того как вас выпустят, сразу же идите в медицинское учреждение. Там вас осмотрит специалист и засвидетельствует травмы – без этого дальнейшие правовые разбирательства будут невозможны. Если же травмы серьезные (или вам так кажется), то попросите вызвать скорую сразу в ОВД, не дожидаясь освобождения (кстати, и сами полицейские обязаны оказать вам первую помощь и вызвать врачей).

Помните, что представители полиции не имеют права бить вас. Конечно, они могут применить физическую силу, но только если вы оказываете сопротивление. А вот бить, унижать, оскорблять полицейские права не имеют.

Допустим, меня доставят в участок. Я могу кому-то позвонить?

Да. Вам дадут позвонить и сообщить о задержании родственникам, друзьям или личному юристу (у некоторых есть такой). Закон разрешает вам сделать один телефонный звонок не позже, чем через три часа после того, как вас доставили к следователю. Звонить можно только в присутствии сотрудника правоохранительных органов. Попробуйте выяснить и записать ФИО, должность и номер жетона сотрудника полиции или бойца Росгвардии, который вас задерживал, если это не удалось выяснить в момент задержания.

То есть телефон у меня отберут?

Нет. Ваш телефон останется с вами.

Мне нужно будет заполнять какие-то бумаги?

Конечно. Скорее всего, это будет протокол об административном правонарушении: часть 5 статьи 20.2 КоАП – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения". Если в протоколе фамилии задержавших вас полицейских указаны неправильно, сделайте об этом пометку и укажите верную информацию.

Помните: ни в коем случае не подписывайте пустые листы (даже если вас сильно просят и если это якобы "ускорит процесс оформления"). И, конечно же, перед тем как подписывать протокол, внимательно (очень внимательно!) его прочитайте: люди иногда ошибаются, и полицейские тоже. По ошибке вам могут приписать действия, которых вы не совершали. В этом случае вы само собой имеете право написать свою версию событий.

Ну и еще: нужно обязательно попросить предоставить вам копию протокола (на которой также будут указаны дата и время его составления).

А обыскивать меня могут?

Обыскивают обвиняемых или подозреваемых в преступлении. Вас скорее всего просто досмотрят. Сделать это может только полицейский одного с вами пола в присутствии двух понятых того же пола. Запись о досмотре делается в протоколе о доставлении или в протоколе о задержании (либо составляется отдельный протокол). Кстати, если при досмотре у вас будут забирать личные вещи, то требуйте, чтобы это происходило только в присутствии понятых. Если понятых нет – вы можете делать запись на телефон. Главное, чтобы эти моменты были указаны в полицейском протоколе.

Да и вообще: изымать у вас могут только то, что имеет непосредственное отношение к мероприятию (листовки, лозунги и проч.) – это расценивается как угроза безопасности.

И сколько меня могут продержать в полицейском участке?

Не более трех часов. Если при задержании на вас составили протокол об административном правонарушении, то полицейские могут удерживать вас не более 48 часов. Нередко задержанных отпускают из ОВД по истечении трех часов после задержания. Но так происходит не всегда.

А как бывает?

Вам могут вменить статью, по которой возможен административный арест. Тогда максимальный срок задержания – до 48 часов.

Кстати, не путайте задержание и арест (это разные вещи). Вас задерживает полиция (например, на несанкционированной акции протеста) и доставляет в ОВД, где составляют протокол. А арестовать может только суд. Тогда обвиняемого помещают в следственный изолятор, где он будет находиться какое-то время до решения суда о наказании.

Так вот: если на вас составили административный протокол, то суда уже не избежать. Практика российских митингов показывает, что за участие в несанкционированной акции чаще всего выписывают штраф или дают краткосрочный арест. Но лучше всего обратиться к правозащитникам, чтобы они выдали вам адвоката или проконсультировали о том, как лучше всего вести себя в суде.

Помните: если митинг не одобрен властями, за участие в нем полиция может вас задержать и оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей или арестовать на срок до 30 суток по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение установленного порядка организации митинга или шествия.

В общем, вы поняли.

Источник: amic.ru