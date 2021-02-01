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Сокращение летних каникул 2021: Когда закончится учебный год для школьников в Москве и Сибири - сроки

13:10 01.02.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Министерство образования и науки РФ ежегодно дает рекомендации относительно дат и продолжительности школьных каникул, но у каждого образовательного учреждения есть право самостоятельно выбирать систему обучения с разбивкой по четвертям.

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До ближайших каникул осталось 48 дней

Когда начнутся летние каникулы и сократят ли их из-за пандемии - эти вопросы сегодня волнуют большинство россиян. Стоит отметить, что на законодательном уровне продолжительность учебного года и каникул не регламентированы. Министерство образования и науки РФ ежегодно дает рекомендации относительно дат и продолжительности школьных каникул, но у каждого образовательного учреждения есть право самостоятельно выбирать систему обучения с разбивкой по четвертям.


Даты каникул 2021

В соответствии с рекомендациями Министерства образования обучающиеся по четвертной системе в 2021 году отдыхают в эти дни:

Зима: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021-го. В связи с эпидемиологической обстановкой во многих российских регионах зимние каникулы продлены по 17 января включительно.

Весна: традиционно - с 27 марта по 4 апреля. Даты весенних каникул никак не зависят от праздников. Они обычно приходятся на последнюю неделю марта и первую неделю апреля. Но в 2021 году школьники будут отдыхать с 22 по 28 марта.


Лето: традиционно - с 31 мая по 31 августа. Из-за сокращения весенних каникул на одну неделю летние каникулы в 2021 году начнутся раньше обычного – с 25 мая до 1 сентября.

Осень: 25 – 31 октября. Именно на эти даты в 2021 году предлагает перенести осенние каникулы Минобрнауки. Напомним, что ранее обучающиеся по четвертям школьники отдыхали в первой декаде ноября.
Сдвиг весенних и осенних каникул на несколько дней по сравнению с ранее действовавшим графиком обусловлен регламентом проведения ЕГЭ и ОГЭ, а также вынужденными каникулами в 2020 году из-за пандемии.

Могут ли продлить или перенести каникулы?

В Московской, Ленинградской, Свердловской областях сценарий с продлением учебного года до 12 июня 2021 года обсуждался еще в декабре 2020 года. Вопрос организации школьных каникул находится в ведении региональных властей. У них есть право освобождать от занятий школьников, не задействованных в подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ в дни проведения самих экзаменов, а это означает дополнительные выходные для учеников, но не для учителей. Кроме того, школьник могут выйти на учебу в майские праздники, но не на все дни.

В итоге учащиеся с первого по восьмой класс уйдут на каникулы 24 мая. У старших классов уроки продлятся до 28 числа. Девятиклассники сдают ОГЭ до середины июня, а выпускники – весь первый месяц лета. Последний звонок, по традиции, прозвучит в школах страны 25 мая 2021 года.

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