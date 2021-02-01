Как и когда можно оспорить штраф ГИБДД за превышение скорости? 3 ситуации

Причин, по которым нарушение скоростного лимита является самым популярным, несколько. Во-первых, эти самые лимиты зачастую неоправданно занижены — у водителей попросту не хватает терпения удерживать стрелку в «нештрафуемом» диапазоне там, где можно было бы «поддать газку». Во-вторых, комплексы автоматической фотофиксации «хулиганств» установлены чуть ли не через каждые сто метров. В-третьих, сумма штрафа не вселяет ужас.

Из-за несерьезного наказания, если говорить о незначительном превышении на 20—40 км/ч, вероятно, автомобилисты в большинстве своем и не оспаривают эти штрафы. Всего каких-то 500 рублей (а в первые 20 дней — и вовсе 250), зато никакой возни с подачей заявления, утомительного сбора доказательств своей правоты, волнительного ожидания итогового решения. Нарушил так нарушил — заплатил да забыл.

Однако безропотно соглашаться с «предъявленными обвинениями» не всегда правильно. Есть как минимум 4 ситуации, когда штраф за превышение скорости можно вполне законно оспорить.