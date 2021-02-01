Как и когда можно оспорить штраф ГИБДД за превышение скорости? 3 ситуации

Причин, по которым нарушение скоростного лимита является самым популярным, несколько. Во-первых, эти самые лимиты зачастую неоправданно занижены — у водителей попросту не хватает терпения удерживать стрелку в «нештрафуемом» диапазоне там, где можно было бы «поддать газку». Во-вторых, комплексы автоматической фотофиксации «хулиганств» установлены чуть ли не через каждые сто метров. В-третьих, сумма штрафа не вселяет ужас.
Из-за несерьезного наказания, если говорить о незначительном превышении на 20—40 км/ч, вероятно, автомобилисты в большинстве своем и не оспаривают эти штрафы. Всего каких-то 500 рублей (а в первые 20 дней — и вовсе 250), зато никакой возни с подачей заявления, утомительного сбора доказательств своей правоты, волнительного ожидания итогового решения. Нарушил так нарушил — заплатил да забыл.
Однако безропотно соглашаться с «предъявленными обвинениями» не всегда правильно. Есть как минимум 4 ситуации, когда штраф за превышение скорости можно вполне законно оспорить.
С РАЗНЫХ РАКУРСОВ
Если вам «посчастливилось» получить сразу пачку «писем» за превышение скорости на одной дороге, то обратите особое внимание на время совершения нарушения. Нередко бывает, что три, казалось бы, разных штрафа на самом деле являются одним, запечатленным с нескольких ракурсов камерами, установленными на соседних столбах. Ваш случай? Тогда запаситесь терпением и составьте заявление на обжалование.
С несправедливостью надо бороться. Тем более что ст. 50 многострадальной Конституции РФ, подвергшейся изменениям в прошлом году, гласит: «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». Да будет так!
БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ
Истории известны случаи, когда водители снимали с себя ответственность, оперируя тем, что на дороге отсутствовал знак 8.23 «Фотовидеофиксация», предупреждающий о наличии автоматического комплекса. Напомним, что такими табличками, согласно ГОСТ, должны сопровождаться те камеры, что по определению относятся к стационарным. Иначе говоря, к установленным на неподвижном основании.
Однако здесь важно помнить, что ГОСТ вовсе не обязывает органы местной власти «втыкать» таблички «Фотовидеофиксация» перед каждым комплексом. Им, согласно регламенту, достаточно разместить как минимум одну — при въезде на определенный участок дороги. Из этого следует, что под действие единственного знака 8.23 может подпадать хоть тридцать камер, раскиданных по городу или деревушке.
Конечно, аргумент спорный, учитывая, что нарушение скоростного режима и отсутствие знака 8.23 никак не могут быть связаны между собой. Но шанс есть — все зависит от судьи, к которому попадет на рассмотрение дело. Правда, обжалованные в первой инстанции постановления, зачастую не поддерживаются второй.
ПОВЕРКУ НАДО?
Наконец, ситуация, когда водитель совершенно правомерно может обжаловать штраф за превышение скорости — истекший срок свидетельства о метрологической поверке комплекса фотофиксации, «поймавшего» законопослушного водителя. Иначе говоря, камера «оштрафовала» нарушителя за то, чего он не совершал. К примеру, на участке появились новые знаки лимитирования скорости, а радар наказывает за нарушения тех, что были установлены ранее. Другой вопрос, как заподозрить, что камера нуждается в правильной настройке или установке? Хорошо, если в салоне имеется видеорегистратор с GPS-модулем, запоминающий не только скорость автомобиля, но и местоположения.
В том случае, когда вы уверены, что не могли превысить на указанное в постановлении значение, сверьтесь с регистратором. Последний подтверждает, что нарушения по факту не было? Смело оспариваем! Заранее, разумеется, запрашиваем у ответственных лиц — тех же ЦОДД или ГИБДД — свидетельство и прикладываем его к заявлению. Главное — сделать все вовремя. Помните, что на обжалование штрафа у вас есть всего 10 суток с момента получения копии постановления.