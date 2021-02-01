Когда день стоматолога в феврале 2021 года? Интересные факты о стоматологах и зубах

Международный день стоматолога 2021 отмечают 9 февраля

День стоматолога 2021 в России и мире — праздник врачей, благодаря которым наша улыбка всегда будет красивой, а зубы здоровыми. Узнаем, какова история данного праздника и его традиции.

Когда отмечается День стоматолога в России и мире

Международный день стоматолога 2021 отмечают 9 февраля. В России он появился недавно, но считается одним из важнейших праздников для зубных специалистов и их благодарных пациентов.

История

Стоматология – очень древняя профессия. В пакистанской провинции найдены зубы, которым более 14000 лет, со следами их лечения и сверления.

Изначально лечением зубов занимались шаманы. Для этого использовались лекарственные травы и заклинания. В Древнем Египте данная профессия была распространенной и востребованной. Именно египтяне изобрели первую зубную пасту. В ее состав входила скорлупа, пепел и пемза. Первой же зубной щеткой была деревянная палочка, растертая на конце. По найденным мумиям мы можем судить о достижениях тех времен в области зубоврачевания. Уже тогда они умели сверлить зубы, скреплять выпавшие золотой проволокой, использовать травы в лечении зубных болезней и в составе пломб.

Основоположником современной стоматологии можно считать Пьера Фошара, которым было написано множество трудов на эту тему. Он предлагал ставить золотые коронки и покрывать зубы фарфором в цвет настоящих. На его счету много гениальных изобретений. Он придумал пластины, позволяющие выравнивать зубы, определенную систему линз, с помощью которых свет лучше проникал в полость рта пациента для более удобной работы. Благодаря ему стали открываться первые зубные школы.

В России развитие стоматологии началось при Петре I. Он сам изучил эту профессию, будучи в Европе, и отрабатывал свои навыки на придворных. В 1710 году ввел официальное звание «зубной врач». Начиная с 19 века заниматься зубным делом разрешалось только после окончания медицинской академии и успешной сдачи всех экзаменов.

Сейчас стоматология достигла невероятного развития, благодаря которому можно забыть о боли и страхе при посещении дантиста, получив при этом шикарную улыбку и здоровые зубы.

Что касается даты праздника, выбрана она была в память о христианской мученице Аполлонии. С помощью жестоких пыток ее заставляли отречься от христианства. Она выдержала все истязания и после того, как ей пригрозили сожжением на костре, сама шагнула в огонь. Позже ее нарекли святой покровительницей зубных врачей. Существует поверье, если произнести «Святая Аполлония», зубная боль проходит.

Традиции

День стоматолога 2021 в России празднуют во всех городах страны, организовывая массовые мероприятия, стремясь рассказать людям о важности заботы о зубах с самого детства во избежание серьезных проблем в зрелом возрасте. В стоматологических клиниках проводятся дни бесплатных консультаций, где можно узнать о необходимости регулярно ухаживать за полостью рта, проводить своевременное лечение, следить за чистотой зубов с малых лет. На семинарах рассказывается о новейших достижениях. Ведь буквально за несколько лет медицина в области стоматологии сделала огромный шаг вперед.

В детских садах и образовательных учреждениях проводят открытые уроки, где учат правильно чистить зубы, чтобы избежать развития кариеса.

Обязательным являются поздравления всех дантистов с профессиональным праздником, вручение подарков и почетных грамот от руководства клиник. Будет уместным позвонить лечащему врачу и сказать слова благодарности лично, ведь внимание еще никого не оставляло равнодушным.

Интересные факты о зубах и стоматологах

Первые зубные щетки появились в конце 15 века. Делали их из натуральных волос свиньи, коня, барсука.

99% всего кальция в организме находится в зубах.

Зубная эмаль – самая твердая ткань, которая производится человеческим организмом.

Первыми стоматологами называют этрусков. Они изготавливали искусственные зубы для человека из зубов разных млекопитающих еще в 7 веке до н.э.

Долгие годы для изготовления зубных протезов использовали зубы солдат, погибших в местах сражения.

После простудных заболеваний всегда меняйте щетку, поскольку она покрывается болезнетворными вирусами.

Первой женщиной стоматологом стала Люси Хоббс Тейлор в 1866 году.

Зубной ряд у каждого человека разный. Строение челюсти, размер зубов уникальны, как и отпечатки пальцев.

В Индии до сих пор встречаются уличные дантисты, которые лечат без наркоза, примитивными инструментами прямо на улице.

Источник: kp.ru