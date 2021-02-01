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Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список

14:00 01.02.2021 Фото: Pixabay
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Позвонить в регистратуру взрослой или детской поликлиник Бердска можно теперь по единым номерам.

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Позвонить в регистратуру взрослой или детской поликлиник Бердска можно теперь по единым номерам

1 февраля сообщила жителям  новые телефонные номера Бердская центральная городская больница.

Позвонить в регистратуру взрослой или детской поликлиник Бердска можно теперь по единым номерам:

Звонковый центр детского поликлинического отделения (единый телефон регистратур) 5-56-01

Звонковый центр взрослого поликлинического отделения (единый телефон регистратур) 5-56-10

Женская консультация (регистратура) 5-56-05

Регистратура стоматологического отделения 5-56-12

Центр здоровья 5-56-09

Зубопротезное отделение 5-56-04

Зав. стоматологическим отделением 5-56-07

Неврологическое отделение (стационар) 5-56-03

Наркологическое отделение 5-04-55.

Новые номера телефонов ЦГБ бердска
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