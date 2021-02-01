Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список

Позвонить в регистратуру взрослой или детской поликлиник Бердска можно теперь по единым номерам.

Позвонить в регистратуру взрослой или детской поликлиник Бердска можно теперь по единым номерам 1 февраля сообщила жителям новые телефонные номера Бердская центральная городская больница. Позвонить в регистратуру взрослой или детской поликлиник Бердска можно теперь по единым номерам: Звонковый центр детского поликлинического отделения (единый телефон регистратур) 5-56-01 Звонковый центр взрослого поликлинического отделения (единый телефон регистратур) 5-56-10 Женская консультация (регистратура) 5-56-05 Регистратура стоматологического отделения 5-56-12 Центр здоровья 5-56-09 Зубопротезное отделение 5-56-04 Зав. стоматологическим отделением 5-56-07 Неврологическое отделение (стационар) 5-56-03 Наркологическое отделение 5-04-55.

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