Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список

1 февраля сообщила жителям новые телефонные номера Бердская центральная городская больница.
Позвонить в регистратуру взрослой или детской поликлиник Бердска можно теперь по единым номерам:
Звонковый центр детского поликлинического отделения (единый телефон регистратур) 5-56-01
Звонковый центр взрослого поликлинического отделения (единый телефон регистратур) 5-56-10
Женская консультация (регистратура) 5-56-05
Регистратура стоматологического отделения 5-56-12
Центр здоровья 5-56-09
Зубопротезное отделение 5-56-04
Зав. стоматологическим отделением 5-56-07
Неврологическое отделение (стационар) 5-56-03
Наркологическое отделение 5-04-55.