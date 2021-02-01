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Какие семьи с детьми получат по 8 500 рублей и 15 400 рублей ежемесячно с 1 февраля 2021 года, назван список получателей

13:57 01.02.2021
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Согласно закону, некоторые детские выплаты индексируются на уровень инфляции за прошедший год.

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Некоторые семьи с детьми получат повышенное пособие

С 1 февраля на 4,9% проиндексируют все социальные выплаты, пособия и компенсации.

Повышение касается:

Единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребёнка. В 2020 и январе 2021 года сумма была равна 21 604,95 руб. в Новосибирской области. С 1 февраля 2021 станет больше на 1 058,64 рубля и будет равно - 22 663,59 рублей.

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. В 2020 году и январе 2021 года сумма была равна 8 102,40 руб. в Новосибирской области. С 1 февраля 2021 года эта выплата равна 8 499,40 рублей.

пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву. До 1 февраля 2021 года сумма была равна 14 663,00 руб. С сегодняшнего дня - 15 381,50 рублей.

выплаты на ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до полутора лет. До 1 февраля 2021 года пособие было равно 3 000 рублей. После этой даты, семьи с детьми получат по 147 рублей больше.

- Согласно закону, все эти выплаты индексируются на уровень инфляции за прошедший год, — рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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