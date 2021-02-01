01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Медведев рассказал, как и чем привился от коронавируса

15:15 01.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Он поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация.

% name% title
Медведев рассказал, что привился от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Медведев рассказал, как и чем привился от коронавирусаЧто ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса ГейтсЕщё 1284 новостей

По словам зампреда Совбеза РФ, вакцинация прошла спокойно и без последствий.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

"Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин", - сказал Медведев в интервью российским СМИ. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, "чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой".

"Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм (это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин)", - отметил зампред СБ. "Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо", - уверен Медведев.

Он поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация. "Очень спокойно. Без последствий, - рассказал зампред Совбеза. - Но это тоже индивидуальная история".

Как пережить пандемию
Говоря о том, как все мы переживаем непростой период пандемии, Медведев отметил, что, по его мнению, "все мы испытываем одни и те же неприятности".

"В чем они заключаются? В том, что гораздо меньше стало общения, контактов. Необходимо постоянно проверяться для того, чтобы понять, что со здоровьем происходит", - сказал он, признав, что "пандемия не способствует развитию человеческих контактов".

Зампред Совбеза также признался, что его семья ведет такой же образ жизни: "меньше общается с друзьями, сын меньше общается с друзьями, меньше каких-то возможных поездок".

Источник: ТАСС

COVID-19  вакцина коронавирус пандемия Дмитрий Медведев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ставили прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сайт о банковских услугах и картах
16:07 01-02-2021
Сайт о банковских услугах и картах
Пробковые доски — для чего необходим этот строительный материал и в каких именно целях его используют наиболее всего?
16:05 01-02-2021
Пробковые доски — для чего необходим этот строительный материал и в каких именно целях его используют наиболее всего?
Охрана офиса: какое современное оборудование применяют для защиты и на что обращают внимание в первую очередь?
16:02 01-02-2021
Охрана офиса: какое современное оборудование применяют для защиты и на что обращают внимание в первую очередь?
Как выбрать IP камеру для дома
16:00 01-02-2021
Как выбрать IP камеру для дома
Выгрузили несколько тонн снега в центре города. Мэрия объяснила ситуацию
16:00 01-02-2021
Выгрузили несколько тонн снега в центре города. Мэрия объяснила ситуацию
Причины, по которым знания о пожарной безопасности на рабочем месте необходимы
15:58 01-02-2021
Причины, по которым знания о пожарной безопасности на рабочем месте необходимы
Вопросы девушке при переписке
15:56 01-02-2021
Вопросы девушке при переписке
Поручни и перила из нержавеющей стали
15:54 01-02-2021
Поручни и перила из нержавеющей стали
Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля
15:53 01-02-2021
Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля
Особенности шопинга после карантина: новые требования потребителей
15:52 01-02-2021
Особенности шопинга после карантина: новые требования потребителей