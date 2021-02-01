2.02.2021 что можно и нельзя делать на убывающей луне в первую сильную дату февраля

Характеристики Луны на 2 февраля 2021 года

Фаза Луны 2 февраля 2021 года или на интересующую Вас дату. Какая фаза Луны, лунный день, видимость, восход и закат Луны, Луна в знаке зодиака, растущая или убывающая Луна Вы можете посмотреть на этой странице. А также характеристика лунного дня, благоприятный период и рекомендации на 2 февраля 2021 года. Фазы Луны на весь месяц представлены в лунном календаре на февраль 2021 года. А также лунный день 02.02.2021 или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 2 февраля 2021 года

Сегодня 02.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 76%. Восход Луны в 23:16, а закат в 10:27.

Хронология лунных дней

21 лунный день c 21:48 01.02.2021 по 23:16 02.02.2021

22 лунный день c 23:16 02.02.2021 и до следующего дня

Влияние луны 2 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Весы (±)

Луна в знаке Весы. Подходящее время для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Негативным моментом является обостряющаяся сложность в принятии решений.

Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки, обдумывать, но так и не прийти к окончательному суждению. Поэтому принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время.

21 лунный день (+)

2 февраля 2021 года в 12:00 — 21 лунный день. День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

Убывающая Луна (+)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Третья лунная фаза охватывает период от полнолуния и до начала четвертой четверти. В полнолуние отмечается пик скопления жизненной и психической энергии, которая впоследствии понемногу идет на уменьшение.

В этот период активность начинает уменьшаться, настает частая смена состояний, идей и суждений. Когда накопленные за минувшие фазы опыт и силы энергетически продолжаются пускаться на реализацию планов.

В этот период лунного месяца уже различимы первые итоги, вложенных прежде усилий. Случающиеся смены настроений могут относиться не только к деловой области, но и личной жизни.

Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях - это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Третья фаза отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.

Влияние дня недели (+)

День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблемы. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!

Это подходящий день и для физических нагрузок (спортсменам и дачникам надо брать его на заметку). Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится. Тем же, кто занят в этот день только умственным трудом, полезно перемешать интеллектуальные упражнения с зарядкой.

Источник: mirkosmosa.ru