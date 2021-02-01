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Симптомы дефицита витамина Д: врачи перечислили самые необычные

14:28 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, к списку необычных симптомов дефицита витамина D причисляют мышечную слабость, беспричинное вздутие живота, кожную сыпь.

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Плаксивость назвали признаком дефицита важного витамина

Некоторые болезни протекают без ярко выраженных симптомов. То же можно сказать и о состоянии дефицита витаминов в организме.

Как сообщает издание Express, одним из самых важных для человека является витамин D. По словам специалистов, его дефицит может повлиять не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние.

Так, недостаток витамина D может проявляться достаточно необычными признаками. Например, к ним относят плаксивость, заявила фармацевт Сьюзи Коэн. Если человеку не хватает «солнечного» витамина, у него может повыситься вероятность возникновения депрессии, причем в любом возрасте, утверждают эксперты.

Кроме того, к списку необычных симптомов дефицита витамина D причисляют мышечную слабость, беспричинное вздутие живота, кожную сыпь. О проблеме могут говорить и частые простуды из-за снижения иммунитета.

Ранее «Профиль» сообщал, что дефицит витамина D также может приводить к ухудшению состояния ногтей и волос. Однако повысить его содержание в организме можно с помощью определенных продуктов.
Кроме того, специалисты назвали полезную суточную норму витамина D. Она отличается для взрослых, детей и беременных женщин. Для восполнения дефицита витамина ученые рекомендуют применять добавки.

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