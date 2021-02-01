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Назвал возможным отключение России от глобальной сети Медведев

14:17 01.02.2021 Фото: Кремлин
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Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.

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В интервью российским СМИ он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть - если потребуется, вступит в силу закон о российском сегменте интернета.
Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
"Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. <...> План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации", — сказал Медведев
Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.
"Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", — добавил Медведев.
Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.
"Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", — заключил Медведев.
Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россию могут отключить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
автономность интернет сеть
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