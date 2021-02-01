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Выплаты военным проиндексируют в России. Какой применили коэффициент?

15:50 01.02.2021 Фото: Wikimedia Commons
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Правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

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Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года

Соответствующее постановление, подписанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 30 января.

Согласно документу, исходя из уровня инфляции установленным Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», индексация выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы, должна быть осуществлена с применением коэффициента 1,037.

В постановлении отмечается, что проиндексированы будут пособия, страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей ОВД РФ, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Нацгвардии РФ и органов принудительного исполнения РФ.

Кроме того, индексации подлежат пособия для полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти, а также ежемесячные денежные компенсации военнослужащим.

При этом действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

Ранее в этот же день российское правительство проиндексировало федеральные социальные пособия. Так, среди прочего, с 1 февраля размер некоторых пособий возрастет на 4,9%. Речь, в частности, идет о выплатах, которые получают инвалиды, граждане, пострадавшие на производстве, чернобыльцы, ветераны, Герои России.

Источник: Известия

военные выплаты индексация выплат коэффициент
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