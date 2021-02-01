Скорая помощь провалилась в открытый люк в Академгородке

Скорая помощь приехала по вызову к пациенту на улицу Иванова, 22 в ночь на 1 февраля.

Скорая помощь провалилась в открытый люк в Новосибирске

Машина скорой помощи со следами ржавчины провалилась в открытый люк в новосибирском Академгородке. Она не смогла увезти пациента.

Скорая помощь приехала по вызову к пациенту на улицу Иванова, 22 в ночь на 1 февраля. Она провалилась колесом в канализационный люк.

«Сегодня за мной в 3 часа ночи приехала скорая для госпитализации, но уехать мы так и не смогли, — рассказал подписчик паблика „АСТ-54“ во „ВКонтакте“. — В итоге пришлось задействовать ещё 2 кареты, одну, чтобы меня госпитализировать, а вторую чтобы вытащить застрявший автомобиль».

По словам автора сообщения, за эксплуатацию люка отвечает «ЖЭУ-7». «То паллет сверху положит, то ленточкой обтянет. Далее они положили какую-то бетонную конструкцию», — отметил он.

«ЖЭУ-7» — это подразделение ФГУП «ЖКХ ННЦ», которое оказывает коммунальные услуги жителям новосибирского Академгородка.