01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Устроившие переворот в Мьянме военные назначили временного президента

15:36 01.02.2021 Фото: Reuters
0

Ранее военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на один год. Такое решение приняли из-за фальсификаций на парламентских выборах.

% name% title
Устроившие переворот в Мьянме военные назначили временного президента

Вице-президента Мьянмы Мьинт Све назначили временным президентом после военного переворота, который прошел в стране ранее 1 февраля. Об этом пишет The Irrawaddy со ссылкой на армейское телевидение.

При этом вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы, старшему генералу Мин Аунг Хлайну. Такие перестановки устроившие госпереворот объяснили 418 статьей конституции страны: если введено чрезвычайное положение, врио президента становится вице-президент.

The Irrawaddy напоминает, что Мьинт Све — бывший генерал, представлявший военных в правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД). РИА Новости отмечает, что Мьинт Све уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018-м. Тогда это произошло после отставки бывшего президента Тхин Чжо.

Ранее военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на один год. Такое решение приняли из-за фальсификаций на парламентских выборах.

До этого стало известно о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и главы НЛД Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД. В НЛД заявили, что военные находятся в процессе организации государственного переворота. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные.

В ноябре 2020-го в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала НЛД, однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. Они пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.

власть президент свержение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Так можно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сайт о банковских услугах и картах
16:07 01-02-2021
Сайт о банковских услугах и картах
Пробковые доски — для чего необходим этот строительный материал и в каких именно целях его используют наиболее всего?
16:05 01-02-2021
Пробковые доски — для чего необходим этот строительный материал и в каких именно целях его используют наиболее всего?
Охрана офиса: какое современное оборудование применяют для защиты и на что обращают внимание в первую очередь?
16:02 01-02-2021
Охрана офиса: какое современное оборудование применяют для защиты и на что обращают внимание в первую очередь?
Как выбрать IP камеру для дома
16:00 01-02-2021
Как выбрать IP камеру для дома
Выгрузили несколько тонн снега в центре города. Мэрия объяснила ситуацию
16:00 01-02-2021
Выгрузили несколько тонн снега в центре города. Мэрия объяснила ситуацию
Причины, по которым знания о пожарной безопасности на рабочем месте необходимы
15:58 01-02-2021
Причины, по которым знания о пожарной безопасности на рабочем месте необходимы
Вопросы девушке при переписке
15:56 01-02-2021
Вопросы девушке при переписке
Поручни и перила из нержавеющей стали
15:54 01-02-2021
Поручни и перила из нержавеющей стали
Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля
15:53 01-02-2021
Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля
Особенности шопинга после карантина: новые требования потребителей
15:52 01-02-2021
Особенности шопинга после карантина: новые требования потребителей