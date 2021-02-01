Переход планет 1 февраля 2021 года: Что произойдет и как повлияет на каждого период ретроградного Меркурия?

С 1 февраля все финансовые проблемы можно будет перекрыть любовными успехами и отличным настроением. Венера словно по часам пришла на помощь в тот момент, когда Меркурий решил отвернуться от нас.

Астрологи отмечают, что самой важной планетой февраля станет Венера

Астрологи отмечают, что самой важной планетой февраля станет Венера. Она нейтрализует негативную энергию, которую будет генерировать ретроградный Меркурий.

Ранее эксперты уже рассказывали о том, какие проблемы принесет нам ретроградный Меркурий, начав свое обратное движение 30 января. Также мы сообщали, что по этому поводу думает Василиса Володина. Если бы не позитивные изменения в энергетике Венеры 1 февраля, начало месяца было бы крайне неблагоприятным.

Что произойдет 1 февраля

30 и 31 января нам приходилось терпеть нападки Меркурия, который начал обратное движение. С 1 февраля Венера перейдет в Знак Водолея, из-за чего ее созидательная энергия усилится.

Меркурий является покровителем информационных и финансовых потоков, поэтому данная сфера будет в серьезном упадке в феврале. Венера не будет ничего исправлять — она просто поможет переключиться с финансовой активности на любовную.

Это значит, что с 1 февраля все финансовые проблемы можно будет перекрыть любовными успехами и отличным настроением. Венера словно по часам пришла на помощь в тот момент, когда Меркурий решил отвернуться от нас.

Астрологи и эксперты советуют не думать о проблемах, не фокусироваться на том, что не получается. Например, если будут проблемы на работе, лучше вместе переживаний организовывать почаще встречи с друзьями или родственниками, развлекаться.

Как Венера поможет бороться с негативом Меркурия

Потеря мотивации. Если Меркурий доберется до вашей мотивации и желания работать, сделав так, что вы не захотите продолжать борьбу за место под солнцем, лучше сфокусироваться от отдыхе. Венера в Водолее поможет весьма креативно подойти к вопросам релаксации и смены обстановки. Если не захочется работать, то нужно хотя бы правильно отдыхать — без выпусков новостей, без интернет-серфинга и социальных сетей.

Проблемы в общении. Меркурий в ретроградном состоянии мешает людям знакомиться и получать удовольствие от общения. Венера не сможет это исправить, но поможет насладиться уединением. Если люди потеряют желание общаться, не нужно на них давить. Вариантов занять себя чем-то полезным будет множество, но самое лучшее с 1 по 21 февраля — заниматься спортом, проявлять физическую активность в целом.

Негативные эмоции. В целом Венера поможет нам воспринимать негативные эмоции не как начало проблем, а как возможность стать лучше. Возможно, вы заметите, что неурядицы больше не расстраивают вас. Их преодоление будет дарить огромное количество позитива и веры в себя.

В чем еще будет полезна Венера

Венера в Водолее — это источник креатива. Все привычные проблемы, которые будут встречаться вам на пути, эта планета поможет решать без особых затрат времени и сил — при помощи хитрости и выдумки. Большой успех ожидает людей, которые работают творческой сфере.

Креативность поможет вам и в любовных вопросах. Всем, кто уже находится в отношениях, Венера подскажет наикратчайший путь к устранению проблем. Это будет время, идеальное для романтики, встреч, флирта. Знакомства из-за Меркурия будут затруднены, но те отношения, которые уже начали развиваться до 1 февраля, обретут новую силу и начнут дарить больше позитива мужчинам и женщинам.

Помните о пяти вещах, о которых не стоит рассказывать посторонним. Несмотря на то, что Венера будет на нашей стороне, она не сможет нормализовать информационные потоки, искаженные Меркурием. Это значит, что любые ваши секреты, рассказанные посторонним людям, обратятся против вас самих.

Источник: dailyhoro.ru