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Что подарить девушке на 14 февраля? Топ бюджетных и дорогих подарков на День Влюбленных

17:50 01.02.2021 Фото: pixabay
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14 февраля – день, когда дамы ждут особого внимания от своих любимых мужчин. Перед мужчинами встаёт сложный выбор, что же преподнести в качестве презента своей любимой девушке.

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Если у вас нет финансовых проблем, то можно порадовать возлюбленную дорогим подарком

Презент может быть оригинальный или практичный, бюджетный или дорогостоящий. Но, если не знаете, что подарить возлюбленной, ознакомьтесь с идеями подарков на 14 февраля для девушки.

Топ 25 бюджетных подарков для девушки на 14 февраля

Если у вас временные финансовые затруднения, а порадовать любимую в этот день очень хочется, то рассмотрите следующие идеи недорогих подарков.

  1. Набор средств для ванны и душа.
  2. Косметичка.
  3. Именной брелок.
  4. Фоторамка.
  5. Зеркало для макияжа с подсветкой.
  6. Чехол для мобильного телефона.
  7. Бижутерия.
  8. Ключница.
  9. Копилка в виде сердца.
  10. Фотоальбом с вашими общими фотографиями.
  11. Подвеска для мобильного телефона.
  12. Банное полотенце с изображением сердец.
  13. Аксессуары для волос.
  14. Мягкая игрушка.
  15. Палантин.
  16. Плед.
  17. Именной термостакан.
  18. Столик для завтрака.
  19. Массажная ванночка.
  20. Фотокристалл.
  21. Органайзер для канцелярских принадлежностей.
  22. Коврик для мышки в форме сердца.
  23. Гамак.
  24. Пижама – кигуруми.
  25. Билеты на 2 персоны в кино или в театр.

Топ 15 дорогих подарков для девушки на 14 февраля

Если у вас нет финансовых проблем, то можно порадовать возлюбленную дорогим подарком.

  1. Золотое ювелирное изделие.
  2. Кольцо с бриллиантом.
  3. Кожаный браслет.
  4. Брошь со вставками Сваровски.
  5. Наручные часы.
  6. Дизайнерская подставка для хранения колец.
  7. Мобильный телефон.
  8. Ноутбук.
  9. Планшет.
  10. Дизайнерская сумка.
  11. Шкатулка для хранения ювелирных изделий.
  12. Сертификат в магазин брендовой одежды.
  13. Путешествие на 2 персоны.
  14. Кожаный кошелёк.
  15. Парные чашки ручной работы.

Оригинальный подарок для девушки на 14 февраля

Если ваша возлюбленная позитивно относится к нестандартным подаркам, то оригинальный презент её точно порадует. Рассмотрите идеи такого подарка:

  • Зонт в форме сердца.
  • Парные подушки влюблённых.
  • Лампа- пазл.
  • Набор свечей на дистанционном управлении.
  • Раскраска по номерам с изображением вашей пары.
  • Плед с изображением вашей пары.
  • Создание клипа о ваших отношениях.
  • Полёт на вертолёте.
  • Полёт в аэротрубе.
  • Простыня «Камасутра».
  • Набор настольных игр 18+.
  • Кукла – шарж по фото.
  • Сертификат на звезду с неба.
  • Матрёшки с вашими фото.
  • Продуманный розыгрыш.
  • Абонемент на аттракционы.
  • Муравьиная ферма.
  • Поход в лес с ночёвкой.
  • Букет из мыла.

Источник: 365calend

14 февраля день влюбленных день святого валентина Подарок для девушки что подарить
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