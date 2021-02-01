Что подарить девушке на 14 февраля? Топ бюджетных и дорогих подарков на День Влюбленных

Презент может быть оригинальный или практичный, бюджетный или дорогостоящий. Но, если не знаете, что подарить возлюбленной, ознакомьтесь с идеями подарков на 14 февраля для девушки.
Топ 25 бюджетных подарков для девушки на 14 февраля
Если у вас временные финансовые затруднения, а порадовать любимую в этот день очень хочется, то рассмотрите следующие идеи недорогих подарков.
- Набор средств для ванны и душа.
- Косметичка.
- Именной брелок.
- Фоторамка.
- Зеркало для макияжа с подсветкой.
- Чехол для мобильного телефона.
- Бижутерия.
- Ключница.
- Копилка в виде сердца.
- Фотоальбом с вашими общими фотографиями.
- Подвеска для мобильного телефона.
- Банное полотенце с изображением сердец.
- Аксессуары для волос.
- Мягкая игрушка.
- Палантин.
- Плед.
- Именной термостакан.
- Столик для завтрака.
- Массажная ванночка.
- Фотокристалл.
- Органайзер для канцелярских принадлежностей.
- Коврик для мышки в форме сердца.
- Гамак.
- Пижама – кигуруми.
- Билеты на 2 персоны в кино или в театр.
Топ 15 дорогих подарков для девушки на 14 февраля
Если у вас нет финансовых проблем, то можно порадовать возлюбленную дорогим подарком.
- Золотое ювелирное изделие.
- Кольцо с бриллиантом.
- Кожаный браслет.
- Брошь со вставками Сваровски.
- Наручные часы.
- Дизайнерская подставка для хранения колец.
- Мобильный телефон.
- Ноутбук.
- Планшет.
- Дизайнерская сумка.
- Шкатулка для хранения ювелирных изделий.
- Сертификат в магазин брендовой одежды.
- Путешествие на 2 персоны.
- Кожаный кошелёк.
- Парные чашки ручной работы.
Оригинальный подарок для девушки на 14 февраля
Если ваша возлюбленная позитивно относится к нестандартным подаркам, то оригинальный презент её точно порадует. Рассмотрите идеи такого подарка:
- Зонт в форме сердца.
- Парные подушки влюблённых.
- Лампа- пазл.
- Набор свечей на дистанционном управлении.
- Раскраска по номерам с изображением вашей пары.
- Плед с изображением вашей пары.
- Создание клипа о ваших отношениях.
- Полёт на вертолёте.
- Полёт в аэротрубе.
- Простыня «Камасутра».
- Набор настольных игр 18+.
- Кукла – шарж по фото.
- Сертификат на звезду с неба.
- Матрёшки с вашими фото.
- Продуманный розыгрыш.
- Абонемент на аттракционы.
- Муравьиная ферма.
- Поход в лес с ночёвкой.
- Букет из мыла.
Источник: 365calend