Что подарить девушке на 14 февраля? Топ бюджетных и дорогих подарков на День Влюбленных

14 февраля – день, когда дамы ждут особого внимания от своих любимых мужчин. Перед мужчинами встаёт сложный выбор, что же преподнести в качестве презента своей любимой девушке.

Если у вас нет финансовых проблем, то можно порадовать возлюбленную дорогим подарком

Презент может быть оригинальный или практичный, бюджетный или дорогостоящий. Но, если не знаете, что подарить возлюбленной, ознакомьтесь с идеями подарков на 14 февраля для девушки.

Топ 25 бюджетных подарков для девушки на 14 февраля

Если у вас временные финансовые затруднения, а порадовать любимую в этот день очень хочется, то рассмотрите следующие идеи недорогих подарков.

Набор средств для ванны и душа. Косметичка. Именной брелок. Фоторамка. Зеркало для макияжа с подсветкой. Чехол для мобильного телефона. Бижутерия. Ключница. Копилка в виде сердца. Фотоальбом с вашими общими фотографиями. Подвеска для мобильного телефона. Банное полотенце с изображением сердец. Аксессуары для волос. Мягкая игрушка. Палантин. Плед. Именной термостакан. Столик для завтрака. Массажная ванночка. Фотокристалл. Органайзер для канцелярских принадлежностей. Коврик для мышки в форме сердца. Гамак. Пижама – кигуруми. Билеты на 2 персоны в кино или в театр.

Топ 15 дорогих подарков для девушки на 14 февраля

Если у вас нет финансовых проблем, то можно порадовать возлюбленную дорогим подарком.

Золотое ювелирное изделие. Кольцо с бриллиантом. Кожаный браслет. Брошь со вставками Сваровски. Наручные часы. Дизайнерская подставка для хранения колец. Мобильный телефон. Ноутбук. Планшет. Дизайнерская сумка. Шкатулка для хранения ювелирных изделий. Сертификат в магазин брендовой одежды. Путешествие на 2 персоны. Кожаный кошелёк. Парные чашки ручной работы.

Оригинальный подарок для девушки на 14 февраля

Если ваша возлюбленная позитивно относится к нестандартным подаркам, то оригинальный презент её точно порадует. Рассмотрите идеи такого подарка:

Зонт в форме сердца.

Парные подушки влюблённых.

Лампа- пазл.

Набор свечей на дистанционном управлении.

Раскраска по номерам с изображением вашей пары.

Плед с изображением вашей пары.

Создание клипа о ваших отношениях.

Полёт на вертолёте.

Полёт в аэротрубе.

Простыня «Камасутра».

Набор настольных игр 18+.

Кукла – шарж по фото.

Сертификат на звезду с неба.

Матрёшки с вашими фото.

Продуманный розыгрыш.

Абонемент на аттракционы.

Муравьиная ферма.

Поход в лес с ночёвкой.

Букет из мыла.

Источник: 365calend