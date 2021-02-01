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Жестоко избивал и истязал маленьких детей родной отец. Его задержали и завели уголовное дело

15:30 01.02.2021 Фото: СК РФ
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Александр Бастрыкин поручил провести весь необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также доложить о ходе расследования уголовного дела.

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Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об истязании детей в Омской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования ранее возбуждённого следственным управлением СК России по Омской области уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних).

Поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещённая в сети Интернет и выявленная в ходе мониторинга социальных сетей. На ней запечатлено, как мужчина, находясь в частном доме, жестоко поочередно и с силой кинул детей на пол. Установлено, что видеозапись сделана матерью детей.

В течение считаных часов сотрудники полиции совместно со следователями СУ СК России по Омской области установили подозреваемого. В настоящее время он задержан, с ним проводятся следственные действия. На допросе мужчина признался в содеянном. Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Бастрыкин поручил провести весь необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также доложить о ходе расследования уголовного дела.

Источник: Следком

истязания малолетний
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