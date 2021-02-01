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Почему могут отнять единственное жилье, объяснил юрист

16:45 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Единственного жилья можно лишиться и в рамках банкротства — если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет.

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Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье

Стандартные основания для этого – если жилье находится в залоге. В случае невыплаты банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, а управляющий проводит торги реализации объекта. Но из этого правила есть исключения, рассказал агентству “Прайм” партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев.

Речь идет о незалоговом имуществе — в ряде случаев можно лишиться и его, даже если это единственное жилье. Стандартно закон стоит на стороне человека, которому больше негде жить. Согласно решению Верховного суда, в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя.

"Между тем, в некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу", — отметил юрист.

Единственного жилья можно лишиться и в рамках банкротства — если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет. Однако добросовестным должникам и членам их семьи бояться не стоит — для них риска практически нет, заключил Шалаев.

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