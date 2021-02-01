Розыск: закупилась на 8 700 рублей в магазине и расплатилась чужой картой неизвестная в Новосибирске

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-51, 8999-304-20-19. Конфиденциальность гарантируется.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-51, 8999-304-20-19. Конфиденциальность гарантируется

Сотрудниками отдела полиции №8«Кировский» УМВД России по г. Новосибирску разыскивается подозреваемая в хищении денежных средств с банковской карты, принадлежащей жительнице г. Новосибирска. Гражданка сообщила в полицию о том, что потеряла банковскую карту, после чего заметила, что с ее счета при неизвестных обстоятельствах были списаны денежные средства. Предварительно установлено, что 31 января в период с 15.18 до 20.28 минут неизвестная женщина совершила покупки в продуктовых магазинах Кировского района, оплатив товары посредством бесконтактной оплаты, тем самым похитив со счета заявительницы денежные средства в размере 8700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемую с ребенком в процессе покупки товаров.

Приметы разыскиваемой: на вид 35-40 лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, была одета в темный пуховик с белым воротом, черные лосины, на голове серая вязаная шапка.



Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-51, 8999-304-20-19. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: 54.мвд.рф