Обворовывала пенсионерок в Новосибирске 58-летняя жительница Иркутской области

Общий ущерб, причиненный в результате совершенных преступлений в отношении потерпевших, составил 78700 рублей. Данные денежные средства фигурантка потратила на личные нужды.

Воспользовавшись тем, что 71-летняя женщина отвлеклась, тайно похитила сумку, находящуюся в покупательской корзине

Следователем отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждены уголовные дела в отношении 58-летней жительницы Иркутской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.158, ст.161 и ст.30 ст.161 ч.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», «Грабёж» и «Покушение на грабёж».

Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску.

Следователем установлено, что подозреваемая 5 ноября 2020 года, проследовав за 84-летней женщиной, в подъезде дома по улице Российской на рывок попыталась открыто похитить сумку. Но свой преступный умысел не смогла довести до конца, так как пенсионерка закричала, попытавшись привлечь внимание.

В этот же день через несколько минут после попытки грабежа фигурантка во дворе соседнего дома по улице Российской на рывок открыто похитила сумку у 83-летней жительницы Советского района. Как установили полицейские, подозреваемая заметила пенсионерку, сидевшую на лавочке во дворе, и похитила сумку, которая лежала возле женщины. Денежные средства в размере 2200 рублей забрала, а сумку выбросила.

2 декабря около 18.00 фигурантка, находясь в продуктовом магазине по улице Советской, воспользовавшись тем, что 71-летняя женщина отвлеклась, тайно похитила сумку, находящуюся в покупательской корзине. Сумма ущерба составила 6500 рублей.

На следующий день в утреннее время 58-летняя уроженка Иркутской области, находясь в одном из центров детского творчества Советского района, путем свободного доступа проникла в один из кабинетов, где на столе находилась женская сумка. Воспользовавшись тем, что никого не было в помещении, фигурантка вытащила из сумки кошелек с банковской картой и пин-кодом от нее. После чего через банкомат произвела снятие денежных средств с данной картой несколькими транзакциями в размере 70 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный в результате совершенных преступлений в отношении потерпевших, составил 78700 рублей. Данные денежные средства фигурантка потратила на личные нужды.

Фигурантка дала признательные показания. В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.

Через банкомат произвела снятие денежных средств с данной картой несколькими транзакциями в размере 70 тысяч рублей

Источник: 54.мвд.рф