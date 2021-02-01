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Поддержала требование заменить Навальному условный срок на реальный прокуратура

14:54 01.02.2021 Фото: pixabay
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Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2018 приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

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Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2018 приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

В связи с предстоящим рассмотрением Симоновским районным судом г. Москвы представления Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по г. Москве об отмене условного осуждения А.Навального Генеральная прокуратура Российской Федерации считает целесообразным озвучить свою позицию.

Замоскворецким районным судом г. Москвы 30.12.2014 он осужден и приговорен за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания» к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет, с возложением ряда обязанностей на период испытательного срока, в том числе – своевременно являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2018 приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 04.08.2017 в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей путем систематических неявок без уважительных причин в Уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию, а также привлечением трижды к административной ответственности, испытательный срок А.Навальному в соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ продлен на 1 год, то есть до 29.12.2020.

При этом 02.06.2020, то есть до истечения испытательного срока, он в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. Уголовное дело по данному факту в настоящее время рассматривается в суде.

В период с 01.01.2020 по 17.08.2020 А.Навальный многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию, а с 24.09.2020 после выписки из Университетского медицинского центра «Шарите» (Берлин, ФРГ) полностью уклонился от предусмотренного законом контроля (ни разу не явившись на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 г.), что повлекло проведение с 27.11.2020 в отношении него первоначальных розыскных мероприятий. Поскольку местонахождение осужденного установить не представилось возможным, постановлением начальника УФСИН по г. Москве от 29.12.2020 он объявлен в розыск.

Такое противоправное поведение А.Навального явилось основанием для внесения в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ и ч. 4 ст. 190 УИК РФ Уголовно-исполнительной инспекцией в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Данное представление признано законным и обоснованным.

С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании.

прокуратура реальный срок Навальному Алексей Навальный
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