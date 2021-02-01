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Началось прощание с Василием Лановым в Москве

15:02 01.02.2021 Фото: РИА
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Фасад здания театра украшают портреты Ланового, на которых он запечатлен в своих лучших театральных ролях.

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Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Началось прощание с Василием Лановым в МосквеУмер известный борец за правду в Бердске, председатель СНТ «Марьин лог» Вячеслав КоновЕщё 681 новостей

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым началось в понедельник в Театре имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в московской больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Актер Василий Лановой, получивший награду в номинации Легенда сцены, на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий Звезда Театрала в Театре им. Евгения Вахтангова. Звезда Театрала - единственная в России награда, лауреатов которой определяет самое независимое жюри - многотысячная аудитория зрителей, главная задача премии - подвести итоги театрального сезона 2018-2019

Фасад здания театра украшают портреты Ланового, на которых он запечатлен в своих лучших театральных ролях. Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков, в том числе от президента РФ и правительства. Звучат музыка и стихи в исполнении Ланового.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

актер похороны. прощание Василий Лановой
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