Что такое сидераты? Зачем они нужны и какие сеять весной?

Сидеральные культуры специально выращивают, чтобы улучшить структуру земли, обогатить ее полезными веществами и микроэлементами и угнетать рост сорняков.

Сидеральные культуры позволяют восполнить запасы гумуса

Зачем нужны сидераты, что это такое

Некоторые культуры, выращиваемые в промышленных масштабах (кукуруза, рапс, подсолнечник) сильно истощают грунт, поэтому после сбора урожая таких растений, земля нуждается в насыщении, питании и разрыхлении.

Применяя сидераты (зеленые удобрения), можно сократить или максимально ограничить внесение в почву минеральных или органических удобрений. Такие растения неприхотливы, устойчивы к влиянию низких температур, их выращивают практически с ранней весны до глубокой осени.

Сидеральные культуры позволяют восполнить запасы гумуса, повысить плодородность и снизить кислотность грунта.

Высадив сидераты, можно временно прекратить перекапывание земли. Благодаря большому количеству корней, которые пронизывают почву, разрыхление естественным путем проходит гораздо эффективнее, чем в случае использования мотоблоков или прочих приспособлений.

Сидераты и их корни перегнивают достаточно быстро, а значит, в грунте образуется много каналов, которые насыщают его влагой и кислородом. Таким образом, проходит естественный процесс структурирования почвы. За год или два существенно истощенная земля сидераты не смогут превратить в идеальную. Однако, во время их использования, глинистый грунт может стать более рыхлым, песчаный – более связным.

Как выращивать сидераты

Сидераты иногда чередуют с основными культурами либо выращивают их одновременно.

Весной

Выращивать сидераты лучше ранней весной, за несколько недель до высаживания рассады. Кроме того, высадив сидеральные культуры вместе с некоторыми овощами, можно обеспечить защиту рассады от низких температур в ночное время или защитить от солнца в полуденные часы.

Осенью

Оздоровить почву и одновременно подготовить её к холодам, можно проведя осеннюю сидерацию. Быстрый рост сидератов будет обеспечен благодаря наличию достаточно теплого грунта и прохладного воздуха. За несколько месяцев (август – сентябрь) растения могут нарастить до 40 сантиметров зеленой массы, а также около 30 сантиметров корневой системы.

Пригодятся сидеральные культуры и в саду. Если посеять их между деревьями, то данная посадка будет выполнять функцию мульчи.

После наступления первых заморозков, растения погибают. За зиму, благодаря наличию червей, бактерий и прочих благоприятных условий, вся органическая масса перепревает и после этого земля готова к высаживанию самых ранних овощей.

Осенняя сидерация обеспечивает возможность задержки снежного покрова на грунте, предотвращает выветривание плодородного слоя и его глубокое промерзание. Полезные вещества, выделяемые сидератами, не смываются, а остаются в верхних слоях почвы. Наиболее часто осенью принято высевать озимые рожь, овес, вику, горчицу, редьку. Эти растения могут оставаться всю зиму под снегом, даже не успев прорасти до первых холодов.

Необходимые условия для выращивания сидератов, правила посева

Чтобы не разочароваться в технологиях совершенствования различных видов почвы, используя сидеральные культуры, следует придерживаться некоторых условий:

Семенной материал должен высеваться в рыхлый, влажный слой почвы. Прикатав семена, можно увеличить площадь соприкасания с грунтом, получив более ранние всходы. Нельзя высаживать сидераты, чередуя с родственными им видами культур, поскольку они подвержены идентичным заболеваниям и используют те же питательные вещества. Для подавления сорняков, сидераты высевают вроссыпь, семена нужно охранять от птиц. Не рекомендуется перекапывать или заделывать сидераты в почву. Так можно разрушить их структуру, уничтожив полезную микрофлору. Зеленую массу лучше использовать как мульчу, жидкую травяную подкормку или для компоста. Сидераты следует обрезать перед началом их цветения, предотвращая образование жестких стеблей, которые медленно разлагаются.

Польза от использования сидератов

Сидераты благоприятно влияют на формирование гумуса, но только при наличии достаточного количества влаги. Во время засухи или на очень сухих грунтах потребуется периодический полив срезанных растений. Также очень важна своевременность, ведь несвоевременно срезав растения, они могут стать бесполезными или даже навредить.

Удобряя землю при помощи сидеральных культур можно «запустить» природный механизм естественного создания плодородного грунта. При использовании грамотной сидерации, через несколько лет почва превращается в полноценную экологическую систему.

Важным свойством сидератов является подавление сорных трав. Создавая на почве сплошной покров, эти растения способны полностью его затенить и защитить от воздействия палящего солнца, предотвратить его пересыхание. Кроме того, таким образом можно существенно снизить кислотность грунта и стимулировать перемещение питательных веществ из более глубоких слоев почвы к поверхности.

Некоторые виды сидератов влияют на возбудителей заболеваний, их фитонциды способны отпугнуть насекомых-вредителей.

Важно учитывать тот факт, что эффект от использования различных культур для сидерации напрямую зависит от их вида. Озимая рожь, клевер или люцерна приносят больше пользы через год после посадки. Бобы, ячмень или горох, наоборот, можно срезать уже через 5-8 недель. Грамотно подобрать сидераты можно только учитывая характерные особенности того или иного типа грунта.

К недостаткам метода сидерации относят:

некоторые сидераты, наоборот, привлекают вредителей (например, горчица);

за сидератами надо следить, чтобы они не дали семян .В этом случае придется бороться с этими посадками, как с сорняками;

от многолетних сидератов нелегко избавиться;

иногда растениям необходимо много влаги, чтобы они начали «работать» зеленым удобрением.

Лучшие сидераты для огорода

В роли сидератов часто используются любые однолетние культуры, даже высеянные из «старых» семян укропа, петрушки или моркови. Но, наиболее популярными сидератами считаются:

Бобовые — способны снабжать почву азотом, максимально разрыхляя ее. Зачастую высаживают клевер, люпин, лядвенец рогатый, люцерну, фасоль, сераделлу, сою, чечевицу, горох, сочевичник, донник, нут, вику;

Гидрофилы (фацелия);

Крестоцветные – снабжают почву серой и фосфором, разрыхляя и структурируя почву. Наиболее популярными представителями этой группы можно считать сурепицу, белую горчицу, редьку масличную, озимый и яровой рапс;

Злаковые повышают уровень калия, разрыхляют землю и подавляют рост сорняков.

Гречишные (гречиха);

Астровые в том числе и цветы, или сложноцветные (подсолнечник, календула);

Амарантовые (амарант).

Также иногда встречаются семенные смеси культур-сидератов, однако альтернативой покупным семенам считается крапива, настурция, календула.

Сидераты от вредителей

Лен отпугивает колорадского жука, его сеют рядом с картофелем. Рожь, посаженная на месте картофеля, отпугивает нематоду. Горчица и редька подавляют сорняки и некоторые патогенные микроорганизмы. Фацелию высаживают при необходимости избавиться от проволочника. Также фацелия не дает распространяться фитофторозу. Овес помогает в борьбе с различными гнилями. Бархатцы эффективны против паразитов, их часто высаживают по периметру грядок. Люпин предотвращает гниение корней культурных растений. Донник высаживают от проволочника и нематод. Люцерна применяется от нематоды.

Посев лечебных растений — крапивы, чеснока, пастушьей сумки, бархатцев, полыни. Их влияние на почву заключается в удалении патогенных микроорганизмов, улучшении структуры, водной и воздушной проницаемости. Поэтому важно землю через год оставлять отдыхать — сеять на нем одну из перечисленных культур, а осенью перекопать и заделать ее в землю, что повысит его органическую составляющую.

Поднять уровень азота в почве поможет клевер, мышиный горошек, люцерна. При недостатке фосфора высевают люпин, рапс, горчицу и редьку. Озимые злаки способны отлично подавлять сорняки, а подсолнухи, по праву считаются одними из самых быстрорастущих сидератов.

Улучшит состояние почвы и внесение удобрений органического типа (щадящая методика) — птичий помет, навоз перепревший, перегной, древесная зола. В эту категорию входят и зеленые удобрения, которые готовят заранее. В бочку на 200 литров бросают разные растения без семян, заливают водой, плотно закрывают и раз в семь дней перемешивают. Используется разведенный водный раствор в соотношении 1:10 (1 часть удобрения на 10 частей воды). Полив проводят из расчета 5 литров на квадратный метр земли. Птичий помет тоже разводится водой в пропорциях 1 к 12-15. Также используют инсектициды и гербициды для борьбы с микроорганизмами.

Совместимость сидеральных и овощных культур на огороде

Овощи Подходящие сидераты Огурец Горох, рапс, клевер, горчица, люпин, овес, сурепица, донник, люцерна Картофель Фацелия, фасоль, лен, клевер, рапс, горох, горчица, люпин, донник Помидор Горох, горчица, пшеница, рапс, рожь, клевер, люпин, люцерна, овес Капуста Горох, клевер, фацелия, донник, овес, люцерна, люпин Баклажан Люпин, клевер, горох, донник, люцерна Клубника Люпин, овес, фацелия, горчица Кабачок Люпин, горчица, горох, вика, овес Лук Клевер, люпин, горчица, вика, рапс Морковь Горчица, рапс Перец Овес, рапс, горох, вика Чеснок Фацелия, горчица

Несовместимость сидератов и овощей на огороде

Овощи Неподходящие сидераты Свекла Вика, клевер, горох, люцерна, донник, бобы, люцерна Картофель Овес, ячмень, пшеница, рожь Фасоль Фасоль, клевер, вика, люпин, горох, люцерна, донник Капуста Горчица, сурепка, рапс Чеснок Горчица, сурепка, рапс

Таблица — однолетние сидераты, высеваемые весной

Сидерат Свойства и полезные функции Днейвегетации Семянна сотку Редька масличная (Крестоцветные) Много зеленой массы, подавляетсорняки 45-60суток 300-400 Горчица (Крестоцветные) Разрыхление почвы, подавление сорняков и патогенных микроорганизмов 30-45суток 300-400 Рапс яровой (Крестоцветные) Подавление патогенных микроорганизмов и сорняков 30-45суток 200 Вика яровая (Бобовые) Фиксация азота, много зеленой массы 90суток 1500 Горох кормовой (Бобовые) Быстрое наращивание зеленой массы, фиксация азота 45суток 1500-1700 Люпин белый (Бобовые) Рыхление почвы, обилие зеленой массы, фиксация азота 45 днейсуток до 3000 Фацелия (Водолистниковые) Подавление сорняков и вредных микроорганизмов, быстрый рост 35-50суток 120-200 Овес (зерновые) Рыхление почвы, обогащение калием, подавление сорняков 45-60суток 1300-2000

Ошибки при использовании сидератов

Посев сидератов-родственников основных культур, забывая, что представители одного семейства имеют одни и те же болезни. Сеются сидераты слишком поздно. Необходимо — не позже, чем за месяц до посадки планируемых овощей. «Зеленые удобрения» перерастают. Косить или срезать растения нужно до того, как они зацветут.

Сидераты помогут в организации правильного севооборота, являясь прекрасными промежуточными культурами. При грамотном их использовании можно повысить плодородность, разрыхлить грунт и получить действительно обильный урожай.

Источник: sadzavodi