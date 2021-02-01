Предложили ввести единые тарифы для каршеринга в России

Стоимость поездки на арендованном авто не должна зависеть от времени суток и дорожных пробок, считают законодатели.

Для каршеринга предлагают установить единые тарифы

Введение единых тарифов для пользователей каршеринга, регистрация в каршеринг-сервисах через госуслуги и чёрные списки для водителей-арендаторов, постоянно нарушающих скоростной режим, — такие предложения по регулированию рынка краткосрочной аренды машин уже поступили в рабочую группу при думском Комитете по транспорту. В феврале эксперты планируют рассмотреть эти и другие инициативы.

Опора на зарубежный опыт

Как рассказал первый зампред думского Комитета по транспорту Виталий Ефимов, цель работы экспертной группы не в создании ограничений или препятствий для работы каршеринга, а в формировании такой системы, при которой не страдала бы безопасность.

«В феврале мы проведём «круглый стол» в формате видео-конференц-связи с приглашением всех заинтересованных сторон: операторов каршеринга, экспертов, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти», — сообщил депутат.

По итогам обсуждения всех поступивших предложений рабочая группа планирует получить первые контуры проекта закона о каршеринге.

«Мы изучили опыт зарубежных стран. Посмотрели их законы, что-то возьмём от них», — рассказал Виталий Ефимов.

В частности, депутат указал на возможность европейских пользователей каршеринга взять авто в Германии и оставить его, например, в Испании. По его словам, такое регулирование можно применить и в рамках союзного государства России и Белоруссии.

«Необходимо также определиться с тем, где можно оставлять машины краткосрочной аренды, — добавил парламентарий. — Жители многоквартирных домов жалуются, что дворовые парковки занимают каршеринговые авто. В то же время если обязать строить для них отдельные стоянки, до которых придётся потребителям добираться на автобусе, то пропадает смысл в таком виде транспорта».

По словам Ефимова, задача рабочей группы увязать интересы бизнеса, с запросами пользователей и ответственностью государства и регионов. «Это должны быть правила, которые понравятся всем», — подчеркнул он.

Погоня за скидкой

Первое, на что обычно обращают внимание потенциальные клиенты сервисов краткосрочной аренды, — тарифы. Выбирая между выгодой и безопасностью, пользователь, как правило, отдаёт предпочтение оператору с максимально низкими тарифами.

На разные машины — своя цена. Так, краткосрочная аренда автомобилей Kia Rio, Lada Granta, Renault Kaptur стоит от 5 до 7 рублей за минуту. Прокат машин представительского класса стартует в среднем от 10-20 рублей за минуту. Кстати, в столичном каршеринге есть и свои рекордсмены — минута аренды роскошного спорткара Porsche 911 составляет 60 рублей.

При этом в течение суток стоимость тарифа постоянно меняется. На неё влияет фактор загруженности дорог и спрос на машины в конкретном районе.

Как рассказал «Парламентской газете» член думского Комитета по транспорту Александр Васильев, в будущем законе следует задать рамки для введения единой тарификации в сфере каршеринга.

«Чтобы у клиента не было мотивации ради экономии гнать быстрее всех, пытаясь уложиться в льготный утренний тариф», — пояснил он.

По мнению депутата, также каршеринговым компаниям обязательно нужно установить штрафные требования для клиентов за превышение разрешённой скорости и отслеживать соблюдение скоростного режима по GPS. Если пользователь неоднократно нарушил это требование, то компания должна автоматически поместить его в чёрный список и не предоставлять больше свои услуги.

«Это список должен быть общим для всех каршеринговых сервисов, чтобы у лихачей не было соблазна после ряда нарушений просто сменить оператора», — пояснил Васильев.

Кстати, запрет пользования каршерингом для злостных нарушителей правил дорожного движения поддерживают и в ГИБДД. В июле прошлого года глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что рост популярности каршеринга привёл к тому, что граждане, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать в автоаварии чаще. «Среднестатистический портрет таких нарушителей — молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жёсткой форме», — сказал Черников.

Источник: pnp.ru