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Куда можно улететь из России с 1 февраля 2021 года? Список открытых стран

17:20 01.02.2021 Фото: pxhere
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Какие страны открыли границу, куда есть рейсы, можно ли уже покупать билеты, что надо знать заранее? Рассказываем.

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Узнайте, где вам будут рады

Абхазия

Проверенный вариант, можно ехать

Египет

Проверенный вариант, можно ехать

Кения

Проверенный вариант, можно ехать

Объединённые Арабские Эмираты

Проверенный вариант, можно ехать

Танзания

Проверенный вариант, можно ехать

Турция

Проверенный вариант, можно ехать

Албания

Открыта, но лучше подождать

Армения

Открыта, но лучше подождать

Республика Беларусь

Открыта, но лучше подождать

Босния и Герцеговина

Открыта, но лучше подождать

Бразилия

Открыта, но лучше подождать

Доминиканская республика

Открыта, но лучше подождать

Греция

Открыта для 500 россиян в неделю

Зимбабве

Открыто, но лучше подождать

Иордания

Открыта, но лучше подождать

Казахстан

Открыт, можно ехать

Киргизия

Открыта, можно ехать

Колумбия

Открыта, но лучше подождать

Коста-Рика

Открыта, но лучше подождать

Куба

Открыта, можно ехать

Ливан

Открыт, но лучше подождать

Мальдивские острова

Открыты, можно ехать

Марокко

Открыто, но лучше подождать

Мексика

Открыта, но лучше подождать

Молдавия

Открыта, можно ехать

Оман

Открыт, но лучше подождать

Панама

Открыта, но лучше подождать

Северная Македония

Открыта, но лучше подождать

Сейшельские Острова

Открыты, но лучше подождать

Сербия

Открыта, можно ехать

Словения

Открыта, но лучше подождать

США

Открыты, но лучше подождать

Таиланд

Открыт, но лучше подождать

Тунис

Открыт, но лучше подождать

Узбекистан

Открыт, но лучше подождать

Украина

Открыта, но лучше подождать

Черногория

Открыта, но лучше подождать

Чили

Открыто, но лучше подождать

Швейцария

Открыта для россиян с ВНЖ

Шри-Ланка

Открыта, но лучше подождать

Эфиопия

Открыта, но лучше подождать

ЮАР

Открыта, но лучше подождать

Южная Корея

Открыта, но лучше подождать

Южная Осетия

Открыта, можно ехать

Австрия

Ожидает открытия

Азербайджан

Ожидает открытия

Болгария

Ожидает открытия

Великобритания

Авиасообщение приостановлено

Венгрия

Ожидает открытия

Венесуэла

Ожидает открытия

Вьетнам

Авиасообщение возобновляется

Германия

Ожидает открытия

Грузия

Ожидает открытия

Израиль

Ожидает открытия

Индия

Авиасообщение возобновляется

Индонезия

Ожидает открытия

Исландия

Ожидает открытия

Испания

Ожидает открытия

Катар

Авиасообщение возобновляется

Кипр

Ожидает открытия с 1 марта

Китай

Ожидает открытия

Латвия

Ожидает открытия

Литва

Ожидает открытия

Непал

Ожидает открытия

Польша

Ожидает открытия

Саудовская Аравия

Ожидает открытия

Сингапур

Авиасообщение возобновляется с 8 февраля

Словакия

Ожидает открытия

Таджикистан

Ожидает открытия

Туркмения

Ожидает открытия

Филиппины

Ожидают открытия

Финляндия

Авиасообщение возобновляется

Франция

Ожидает открытия

Хорватия

Ожидает открытия

Чехия

Ожидает открытия

Япония

Временно закрыта

Источник: tutu.ru
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