Обнаружили подозрительный пакет в управлении МВД в Новосибирске

Территория оцеплена спецслужбами.
В соцсетях заявили, что в здании ГУ МВД по Новосибирской области нашли некий подозрительный пакет. Об этом в понедельник рассказали подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На месте работает отряд разминирования Росгвардии, а также сотрудники полиции.
Действительно поступила информация от граждан о бесхозном пакете на улице Серебренниковской. В ходе проверочных мероприятий в пакете никах предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено. Комментарий от пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области