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Обнаружили подозрительный пакет в управлении МВД в Новосибирске

15:27 01.02.2021 Фото: АСТ-54
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На месте работает отряд разминирования Росгвардии, а также сотрудники полиции.

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На месте работает отряд разминирования Росгвардии

Территория оцеплена спецслужбами.

В соцсетях заявили, что в здании ГУ МВД по Новосибирской области нашли некий подозрительный пакет. Об этом в понедельник рассказали подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На месте работает отряд разминирования Росгвардии, а также сотрудники полиции.

Действительно поступила информация от граждан о бесхозном пакете на улице Серебренниковской. В ходе проверочных мероприятий в пакете никах предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено. Комментарий от пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

пакет разминирование
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