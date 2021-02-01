Поскользнулась перед колесами Subaru Forester девочка в Микрорайоне Бердске. Удалось ли избежать трагедии?

По информации оперативного дежурного ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент обошелся без пострадавших.

Инцидент произошел в Микрорайоне

Новость о сбитой на пешеходном переходе девочке взбудоражила жителей Бердска. Напомним, инцидент произошел утром, 1 февраля, в районе ТЦ «Астор». Невольным очевидцем происшествия стал журналист "Курьер. Среда. Бердск".

После публикации новости, в редакцию позвонил житель Бердска, который назвался очевидцем происшествия. Он заявил, что виновником ДТП стал вовсе не водитель маршрутки №14, а водитель Subaru Forester. С такой же информацией в редакцию обратился представитель управления гражданской защиты населения Бердска. Женщина отказалась называть свое имя и должность, однако заверила, что ребенка чуть не сбил водитель иномарки.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", еще одно дорожное происшествие с ребенком чуть не закончилась трагедией сегодня, 1 февраля.

- На улице Рогачева в районе полудня водитель марки автомобиля Subaru Forester успел вовремя среагировать на поскользнувшуюся рядом с проезжей частью девочкой, - сообщил "Курьер. Среда. Бердск" дежурный офицер ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации оперативного дежурного, инцидент обошелся без пострадавших.

Если вы являетесь очевидцем происшествия, родителями ребенка или вы знаете какую-либо информации о произошедшем, пишите нам на почту bkurer@mail.ru или на WhatsApp 8-953-878-90-10.