Коронавирус в Новосибирской области: сколько новых зараженных нашли за сутки на 1 февраля

В отделениях реанимации находятся 109 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Помимо борьбы с COVID-19, новое средство предназначено для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

По данным оперативного штаба на утро 1 февраля в регионе выявлено 32 385 случаев коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1 819 детей. 29 747 пациентов выздоровели (+92 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 109 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

15 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 560.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 826 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 191 478 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 199 жителей региона, 93 091 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 806 обращений, госпитализированы 19 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу