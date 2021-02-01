Скончались 8 пациентов от коронавируса за сутки на 1 февраля в Новосибирской области

15 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

В отделениях реанимации находятся 109 человек

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 63 года, 65 лет, 87 лет и женщины в возрасте 56 лет, 57 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 233 человека.

В отделениях реанимации находятся 109 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

15 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 560.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 826 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 191 478 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 199 жителей региона, 93 091 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 806 обращений, госпитализированы 19 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу