Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 318 173.
За последние сутки подтверждено 437 смертей:
Москва — 61
Санкт-Петербург — 53
Московская область — 32
Красноярский край — 24
Краснодарский край — 19
Ростовская область — 15
Свердловская область — 14
Алтайский край — 13
Республика Чувашия — 12
Нижегородская область — 12
Пермский край — 11
Иркутская область — 10
Новосибирская область — 8
Тульская область — 7
Архангельская область — 7
Вологодская область — 7
Республика Крым — 7
Челябинская область — 7
Владимирская область — 6
Волгоградская область — 6
Курганская область — 6
Приморский край — 6
Смоленская область — 5
Ленинградская область — 5
Удмуртская Республика — 5
Оренбургская область — 5
Липецкая область — 4
Самарская область — 4
Омская область — 4
Томская область — 4
Белгородская область — 3
Ивановская область — 3
Костромская область — 3
Орловская область — 3
Тамбовская область — 3
Мурманская область — 3
Псковская область — 3
Севастополь — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Башкортостан — 3
Республика Бурятия — 3
Курская область — 2
Республика Коми — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Республика Дагестан — 2
Ставропольский край — 2
Саратовская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Забайкальский край — 2
Хабаровский край — 2
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Кемеровская область — 1
Сахалинская область — 1
За весь период по России умерло 73 619 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 333 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 тыс. 175 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф