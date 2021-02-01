Жертвы коронавируса в России: названо число смертей за сутки на 1 февраля

За весь период по России умерло 73 619 человек.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 29 502 человека

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 318 173.

За последние сутки подтверждено 437 смертей:

Москва — 61

Санкт-Петербург — 53

Московская область — 32

Красноярский край — 24

Краснодарский край — 19

Ростовская область — 15

Свердловская область — 14

Алтайский край — 13

Республика Чувашия — 12

Нижегородская область — 12

Пермский край — 11

Иркутская область — 10

Новосибирская область — 8

Тульская область — 7

Архангельская область — 7

Вологодская область — 7

Республика Крым — 7

Челябинская область — 7

Владимирская область — 6

Волгоградская область — 6

Курганская область — 6

Приморский край — 6

Смоленская область — 5

Ленинградская область — 5

Удмуртская Республика — 5

Оренбургская область — 5

Липецкая область — 4

Самарская область — 4

Омская область — 4

Томская область — 4

Белгородская область — 3

Ивановская область — 3

Костромская область — 3

Орловская область — 3

Тамбовская область — 3

Мурманская область — 3

Псковская область — 3

Севастополь — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Башкортостан — 3

Республика Бурятия — 3

Курская область — 2

Республика Коми — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Республика Дагестан — 2

Ставропольский край — 2

Саратовская область — 2

Ханты-Мансийский автономный округ — 2

Забайкальский край — 2

Хабаровский край — 2

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Кемеровская область — 1

Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 73 619 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 333 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 тыс. 175 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф