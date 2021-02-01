Сколько зараженных коронавирусом за сутки на 1 февраля в России насчитал оперштаб

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 169 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 648 в 84 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 648 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 774 (10,0%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чеченская Республика 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 169 человек:

Москва — 4883

Санкт-Петербург — 1273

Московская область — 998

Челябинская область — 579

Нижегородская область — 485

Ростовская область — 422

Свердловская область — 368

Красноярский край — 300

Воронежская область — 280

Архангельская область — 256

Краснодарский край — 255

Республика Калмыкия — 254

Саратовская область — 253

Вологодская область — 247

Республика Карелия — 227

Волгоградская область — 225

Забайкальский край — 197

Самарская область — 193

Ямало-Ненецкий автономный округ — 189

Тульская область — 188

Мурманская область — 185

Ханты-Мансийский автономный округ — 182

Сахалинская область — 179

Ярославская область — 177

Кемеровская область — 174

Калининградская область — 173

Приморский край — 169

Ленинградская область — 167

Ульяновская область — 167

Тверская область — 163

Оренбургская область — 158

Омская область — 158

Удмуртская Республика — 154

Пензенская область — 154

Кировская область — 151

Республика Коми — 144

Республика Крым — 134

Липецкая область — 127

Республика Дагестан — 124

Брянская область — 121

Смоленская область — 121

Владимирская область — 119

Чеченская Республика — 116

Курская область — 108

Алтайский край — 107

Новгородская область — 106

Томская область — 106

Орловская область — 101

Республика Башкортостан — 101

Республика Бурятия — 100

Республика Татарстан — 98

Иркутская область — 96

Калужская область — 93

Новосибирская область — 92

Республика Саха (Якутия) — 90

Пермский край — 88

Республика Мордовия — 84

Республика Чувашия — 84

Рязанская область — 81

Белгородская область — 78

Амурская область — 78

Тюменская область — 77

Астраханская область — 75

Псковская область — 72

Кабардино-Балкарская Республика — 71

Ставропольский край — 71

Курганская область — 68

Ивановская область — 56

Карачаево-Черкесская Республика — 49

Республика Северная Осетия - Алания — 47

Камчатский край — 45

Республика Адыгея — 41

Республика Хакасия — 41

Республика Марий Эл — 27

Республика Алтай — 24

Хабаровский край — 24

Тамбовская область — 21

Магаданская область — 20

Севастополь — 15

Костромская область — 14

Еврейская автономная область — 14

Республика Ингушетия — 7

Республика Тыва — 7

Ненецкий автономный округ — 2

Чукотский автономный округ — 1

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 318 173.

За последние сутки подтверждено 437 смертей:

Москва — 61

Санкт-Петербург — 53

Московская область — 32

Красноярский край — 24

Краснодарский край — 19

Ростовская область — 15

Свердловская область — 14

Алтайский край — 13

Республика Чувашия — 12

Нижегородская область — 12

Пермский край — 11

Иркутская область — 10

Новосибирская область — 8

Тульская область — 7

Архангельская область — 7

Вологодская область — 7

Республика Крым — 7

Челябинская область — 7

Владимирская область — 6

Волгоградская область — 6

Курганская область — 6

Приморский край — 6

Смоленская область — 5

Ленинградская область — 5

Удмуртская Республика — 5

Оренбургская область — 5

Липецкая область — 4

Самарская область — 4

Омская область — 4

Томская область — 4

Белгородская область — 3

Ивановская область — 3

Костромская область — 3

Орловская область — 3

Тамбовская область — 3

Мурманская область — 3

Псковская область — 3

Севастополь — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Башкортостан — 3

Республика Бурятия — 3

Курская область — 2

Республика Коми — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Республика Дагестан — 2

Ставропольский край — 2

Саратовская область — 2

Ханты-Мансийский автономный округ — 2

Забайкальский край — 2

Хабаровский край — 2

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Кемеровская область — 1

Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 73 619 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 333 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 тыс. 175 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф