Сколько зараженных коронавирусом за сутки на 1 февраля в России насчитал оперштаб

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 648 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 774 (10,0%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Республика Тыва 0,1%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чеченская Республика 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 169 человек:
Москва — 4883
Санкт-Петербург — 1273
Московская область — 998
Челябинская область — 579
Нижегородская область — 485
Ростовская область — 422
Свердловская область — 368
Красноярский край — 300
Воронежская область — 280
Архангельская область — 256
Краснодарский край — 255
Республика Калмыкия — 254
Саратовская область — 253
Вологодская область — 247
Республика Карелия — 227
Волгоградская область — 225
Забайкальский край — 197
Самарская область — 193
Ямало-Ненецкий автономный округ — 189
Тульская область — 188
Мурманская область — 185
Ханты-Мансийский автономный округ — 182
Сахалинская область — 179
Ярославская область — 177
Кемеровская область — 174
Калининградская область — 173
Приморский край — 169
Ленинградская область — 167
Ульяновская область — 167
Тверская область — 163
Оренбургская область — 158
Омская область — 158
Удмуртская Республика — 154
Пензенская область — 154
Кировская область — 151
Республика Коми — 144
Республика Крым — 134
Липецкая область — 127
Республика Дагестан — 124
Брянская область — 121
Смоленская область — 121
Владимирская область — 119
Чеченская Республика — 116
Курская область — 108
Алтайский край — 107
Новгородская область — 106
Томская область — 106
Орловская область — 101
Республика Башкортостан — 101
Республика Бурятия — 100
Республика Татарстан — 98
Иркутская область — 96
Калужская область — 93
Новосибирская область — 92
Республика Саха (Якутия) — 90
Пермский край — 88
Республика Мордовия — 84
Республика Чувашия — 84
Рязанская область — 81
Белгородская область — 78
Амурская область — 78
Тюменская область — 77
Астраханская область — 75
Псковская область — 72
Кабардино-Балкарская Республика — 71
Ставропольский край — 71
Курганская область — 68
Ивановская область — 56
Карачаево-Черкесская Республика — 49
Республика Северная Осетия - Алания — 47
Камчатский край — 45
Республика Адыгея — 41
Республика Хакасия — 41
Республика Марий Эл — 27
Республика Алтай — 24
Хабаровский край — 24
Тамбовская область — 21
Магаданская область — 20
Севастополь — 15
Костромская область — 14
Еврейская автономная область — 14
Республика Ингушетия — 7
Республика Тыва — 7
Ненецкий автономный округ — 2
Чукотский автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 318 173.
За последние сутки подтверждено 437 смертей:
Москва — 61
Санкт-Петербург — 53
Московская область — 32
Красноярский край — 24
Краснодарский край — 19
Ростовская область — 15
Свердловская область — 14
Алтайский край — 13
Республика Чувашия — 12
Нижегородская область — 12
Пермский край — 11
Иркутская область — 10
Новосибирская область — 8
Тульская область — 7
Архангельская область — 7
Вологодская область — 7
Республика Крым — 7
Челябинская область — 7
Владимирская область — 6
Волгоградская область — 6
Курганская область — 6
Приморский край — 6
Смоленская область — 5
Ленинградская область — 5
Удмуртская Республика — 5
Оренбургская область — 5
Липецкая область — 4
Самарская область — 4
Омская область — 4
Томская область — 4
Белгородская область — 3
Ивановская область — 3
Костромская область — 3
Орловская область — 3
Тамбовская область — 3
Мурманская область — 3
Псковская область — 3
Севастополь — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Башкортостан — 3
Республика Бурятия — 3
Курская область — 2
Республика Коми — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Республика Дагестан — 2
Ставропольский край — 2
Саратовская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Забайкальский край — 2
Хабаровский край — 2
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Кемеровская область — 1
Сахалинская область — 1
За весь период по России умерло 73 619 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 333 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 тыс. 175 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф