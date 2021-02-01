Заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю Медведев

Медведев заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю

Пандемия вновь сделала актуальной идею о четырехдневной рабочей неделе, но переходить на нее надо не в ущерб экономическому развитию, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Точно не убила, а оживила», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе. «Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — считает замглавы Совбеза.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса Медведев заявил летом 2019 года в Женеве. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Кроме того, он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.

По данным опроса рекрутинговой компании SuperJob, доля людей, которые хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю, за год сократилась практически на 10% и в ноябре 2020 года составила всего 40%. Люди опасаются, что сокращение рабочего времени может привести к уменьшению заработной платы.

По данным ВЦИОМа в 2019 году, 48% россиян не поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней. Больше всего оптимизации количества рабочего времени сопротивляются жители небольших и средних городов численностью 100–500 тыс. человек.