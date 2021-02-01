Особенности шопинга после карантина: новые требования потребителей

Распространение коронавируса в России повлекло значительные изменения на рынке товаров повседневного спроса. Вслед за первым всплеском продаж, который был обусловлен грядущим режимом самоизоляции, последовало стремительное падение спроса. Сейчас динамика развития рынка FMCG постепенно возвращается к значениям докризисного периода. Но в новой реальности мотивы посещения магазинов и совершения покупок у потребителей изменились.Современные тренды онлайн-шопингаУже первые месяцы пандемии в корне поменяли не только подход ритейла, но и формат выбора магазинов. С небольших ежедневных покупок товаров, которые наблюдались в 2019 году, потребители перешли на крупные закупки, предназначенные для пополнения запасов на более длительный срок — неделю или месяц.

Такой подход к покупательской миссии негативно сказался на рынке продовольственного и непродовольственного сегмента. Так, если в апреле 2020 года, рынок продовольственных товаров стагнировал на 1%, то спрос на непродовольственную продукцию (средства личной гигиены, косметику, прочее) сократился почти на 10%. Например, продажи дезодорантов в середине весны 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, упали на 23%, шампуней — на 12%.

Эксперты promokodik.net (виртуальной площадки со скидочными промокодами на товары и услуги) связывают подобную динамику с необходимостью самоизоляции — закупкой впрок, а также снижением потребности в некоторых продуктах. Оставаясь дома, покупатели не отказались от ухода за собой, но начали подходить к вопросу ритуала красоты и гигиены по-другому.

В дальнейшем специалисты прогнозируют повышение требований к характеристикам приобретаемых товаров со стороны потребителей. Например, выбор в пользу высококачественных витаминизированных продуктов, средств для уборки дома с дезинфицирующими свойствами, выгодных предложений для готовки пищи в домашних условиях.

В соответствии с новыми нуждами потребителей, ритейлерам и производителям придется адаптировать свой ассортимент, сделав выбор в пользу более релевантного. Именно он способен повысить показатели дополнительных продаж и подчеркнуть уникальность бренда.

Онлайн-покупки и поиск выгоды

В условиях самоизоляции среди покупателей особенной популярностью пользовалась возможность доставки свежих продуктов прямо до дверей. Именно этот фактор позволил интернет-торговле продемонстрировать рекордные темпы развития и зафиксироваться на новом уровне. По данным апреля 2020 года, доля онлайн-продаж в структуре рынка удвоилась, заполучив 5%. По статистике, 34% российских потребителей до пандемии не покупали товары в интернете. Но, оценив преимущества, планируют использовать этот канал шопинга и в дальнейшем. Кроме того, средний чек онлайн-покупок составил 3,3 тыс. руб., против 1,6 тыс. в стационарных магазинах.

В связи с понижением финансовых возможностей покупателей, а также нестабильного экономического положения всей страны, в магазинах наибольшим спросом стали пользоваться товары, относящиеся к низкому ценовому сегменту. Обороты продаж такой продукции увеличились до 18,2%. А группа товаров премиум класса показала обратную тенденцию — снижения спроса и уменьшение оборота продаж. Данные изменения затронули весь ряд продукции: мясо, соки, макароны и прочие. И, по утверждениям аналитиков, динамика продолжится до полной стабилизации экономической ситуации в стране и мире.