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Вышли ли на незаконную акцию в поддержку Алексея Навального жители Бердска 31 января, ответили в мэрии

16:47 01.02.2021, Алина Бурова Фото: С сайта Навального
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По числу задержанных Новосибирск занимает третье место. Всего же сообщается о 650 задержанных по всей стране не протестных акциях.

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Поддерживают российского оппозиционера Алексея Навального по всей России

Несанк5ционированные митинги поддержку Алексея Навального 23 и 31 января проводились по всей России. Проводились ли шествия в Бердске? На этот вопрос ответила управляющая делами администрации Бердска Анна Чекмазова.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" управляющая делами, в Бердске шествия не проводились.

- Шествий в Бердске не было,- отметила Анна Чекмазова.

Однако, другие бердские СМИ сообщали, что 23 января на площадь Горького в Бердске вышли 10 человек. Большинство из присутствующих были пенсионеры. Местная полиция на площади Горького в этот час отсутствовала.

Напомним, что по данным ОВД-инфо, по числу задержанных 31 января Новосибирск занимает третье место в списке. Задержали 103 человека. Всего же сообщается о 650 задержанных по всей стране на протестных акциях.

митинг оппозиционер протест шествие Алексей Навальный Анна Чекмазова
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