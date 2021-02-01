Привезли редкую мраморную кошку по имени Диа из ОАЭ в Новосибирский зоопарк

Мраморная кошка распространена от Непала до Таиланда

До этого здесь содержался только один самец, которого назвали Пиратом.

Мраморные кошки обитают в Юго-Восточной Азии, рассказали в зоопарке. Это малоизученный вид кошачьих. Нет даже точных данных о численности природной популяции. По данным международной системы учёта животных, всего девять мраморных кошек содержатся в четырёх зоопарках мира. В России их никогда не было — Диа и Пират стали первыми.

Животные поселены каждый в своём вольере. Пират довольно быстро привык к людям, он всегда спокоен и любопытен. Диа совсем другая: эмоциональная и очень осторожная.

Редких кошек можно увидеть на втором этаже павильона «Тропический мир».

Источник: ведомостинсо.рф