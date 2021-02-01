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Что подарить девушке на 8 марта? Напишите ваши пожелания, только не яхту и квартиру

16:31 01.02.2021
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Что-нибудь скромное, максимум до 5 тысяч рублей. Может и другим мужикам это поможет. А то потом начинаешь бегать, купишь последние 3 вялых тюльпанчика.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Уже начинаются думки, а что подарить ей на 8 марта? Девушки, напишите все ваши пожелания, может что-нибудь выберу. Только нормальное, а не машину, яхту, квартиру. Что-нибудь скромное, максимум до 5 тысяч рублей. Может и другим мужикам это поможет. А то потом начинаешь бегать, купишь последние 3 вялых тюльпанчика.

девушка. яхта подарок на 8 марта скромный подарок
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От редакции

Выбрали подарок любимой?

Аноним, 01 февраля 2021 16:53
Всё зависит от того, что она вам дарит на 23 февраля, к примеру.
Если дарит носки и пену для бритья - подарите ей то же самое, либо в рамках этой суммы какую-нибудь маску для лица или скраб. Это будет адекватный и настоящий мужской ответ на отношение к себе.
Если же чувствуете, что ее внимание и отношение к вам намного превышает среднестатистические способности рядовых читательниц "Космополитан" и вам с ней несказанно комфортно, когда в ее присутствии раскрывается душа, вместо постоянного чувства вины и долга - то есть смысл акцентировать это в поздравлении и подарить что-либо посущественнее. К примеру, сертификат на посещение спа-процедур, различных салонов, бутиков и т.д. Это можно аккуратно выведать у нее заранее.

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