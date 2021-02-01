Что подарить девушке на 8 марта? Напишите ваши пожелания, только не яхту и квартиру

Что-нибудь скромное, максимум до 5 тысяч рублей. Может и другим мужикам это поможет. А то потом начинаешь бегать, купишь последние 3 вялых тюльпанчика.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Уже начинаются думки, а что подарить ей на 8 марта? Девушки, напишите все ваши пожелания, может что-нибудь выберу. Только нормальное, а не машину, яхту, квартиру. Что-нибудь скромное, максимум до 5 тысяч рублей. Может и другим мужикам это поможет. А то потом начинаешь бегать, купишь последние 3 вялых тюльпанчика.