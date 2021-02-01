Скрестят клюшки на льду "Амур" — "Сибирь" 2 февраля 2021 года. Во сколько будет трансляция, узнайте

Амур — Сибирь

Приветствуем всех любителей спорта! Матча Амур – Сибирь в рамках турнира КХЛ - регулярный чемпионат стартует 2 февраля 2021 года в 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Платинум-Арена.

Серия «Амура» и «Сибири» на данный момент насчитывает два матча. В Новосибирске хабаровчане уступили со счетом 2:3, причем, судьба встречи решалась в серии послематчевых буллитов. Зато в Хабаровске «тигры» смогли взять реванш, переиграв накануне новосибирцев в основное время со счетом 3:1. Во вторник, 2 февраля, соперники снова скрестят клюшки на льду «Платинум арены».

Противостояние с «Сибирью» для «Амура» в нынешнем сезоне носит принципиальный характер. Команды — соседи по турнирной таблице, причем у «Сибири» турнирное положение несколько лучше, чем у дальневосточного клуба. Сибиряки набрали 48 очков, в то время как хабаровчане положили в копилку 42 балла. Однако при этом у команды Сергея Светлова есть игра в запасе.