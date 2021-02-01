01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Рассказала о последнем разговоре с матерью Мария Максакова

16:57 01.02.2021 Фото: РИА Новости
0

Певица рассказала, как пришла с букетом цветов в гримерку матери после ее творческого вечера. Та лишь спросила, как много времени дочь проведет в Москве.

% name% title
Максакова-младшая стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека»

Актриса Людмила Максакова обвинила дочь певицу Марию Максакову в том, что та устраивает пошлые представления. Об этом Максакова-младшая сама рассказала в эфире телеканала «Россия».

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что она вернулась на родину. Тогда же певица сама рассказала, что хочет встретиться со своей матерью, живущей в Москве, а та нет.
Сегодня Максакова-младшая стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него она заявила, что ее мать, отрекшись от нее, поступила хуже деревенской бабы. Певица рассказала, как пришла с букетом цветов в гримерку матери после ее творческого вечера. Та лишь спросила, как много времени дочь проведет в Москве.

«Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора», — написала Максакова-старшая дочери после этой встречи.

певица убийство шоу Мария Максакова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Помирятся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАстрологическая дата 02.02.2021: Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя в мощную магическую дату, рассказала нумеролог Юля Нахтигаль
17:31 01-02-2021
Астрологическая дата 02.02.2021: Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя в мощную магическую дату, рассказала нумеролог Юля Нахтигаль
Привезли редкую мраморную кошку по имени Диа из ОАЭ в Новосибирский зоопарк
17:30 01-02-2021
Привезли редкую мраморную кошку по имени Диа из ОАЭ в Новосибирский зоопарк
Флойд Мейвезер подерется с блогером Логаном Полом. Кажется, этот бой побьет все кассовые рекорды бокса
17:28 01-02-2021
Флойд Мейвезер подерется с блогером Логаном Полом. Кажется, этот бой побьет все кассовые рекорды бокса
БердскСюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев Решетников
17:22 01-02-2021
Сюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев Решетников
Куда можно улететь из России с 1 февраля 2021 года? Список открытых стран
17:20 01-02-2021
Куда можно улететь из России с 1 февраля 2021 года? Список открытых стран
Заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю Медведев
17:15 01-02-2021
Заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю Медведев
ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального
17:13 01-02-2021
ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального
Каким видит образование в будущем, рассказал Медведев
17:08 01-02-2021
Каким видит образование в будущем, рассказал Медведев
Срочно госпитализировали Ольгу Бузову
17:06 01-02-2021
Срочно госпитализировали Ольгу Бузову
Скрестят клюшки на льду "Амур" — "Сибирь" 2 февраля 2021 года. Во сколько будет трансляция, узнайте
17:03 01-02-2021
Скрестят клюшки на льду