Астрологическая дата 02.02.2021: Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя в мощную магическую дату, рассказала нумеролог Юля Нахтигаль

Как утверждает эксперт, если вы долго не можете обрести ребенка или выйти замуж, то попросив Бога в эту мощную дату, ваше желание обязательно будет услышано.

Нумеролог открыла тайну, что ждет россиян 02.02.2021

Если верить нумерологии, то влияние дат на судьбу человека довольно велико. Одни люди в этот день осуществляют заветные желания, другие избегают негативных последствий, которые могли бы оказать влияние на их жизнь. О мощном влиянии даты 02.02.2021 рассказала нумеролог, таролог и хиромант Юлия Нахтигаль.

Магическая дата 02.02.2021

- Число 2 в нумерологии обозначает вибрацию «умиротворения». В таро 2-й аркан - Верховная Жрица. Именно она посылает людям ночные видения и прорицания. Также богиня является покровительницей чародейства и магии. Геката была луной, а потому - женской богиней. И именно женщины молились ей, когда возникала необходимость в ее защите и покровительстве. Поэтому дата 02.02.2021 считается магической,- сообщила Юля Нахтигаль.

Что нужно делать 02.02.2021

• встречаться с друзьями и близкими;

• жертвовать деньги на благотворительность;

• посещать в церковь, мечеть и молиться;

• просить Бога о самом заветном.

Чего стоит избежать 02.02.2021

• узнавать свое будущее;

• осуществлять чистки и солевые ванны;



• делать физические упражнения

Также таролог Юля Нахтигаль отметила, что 2 февраля 2021 года выпадает шанс Вселенной быть услышанными тем женщинам, которые желают забеременеть и выйти замуж.

Как упомянула Нахтигаль, в магическую дату разрешится все плохое, а малыши рожденные 2 февраля в будущем станут выдающимися личностями.

- Если вы не можете забеременеть, то попросите Бога об этом и ваше желание обязательно будет услышано. Малыши, которые родятся 02.02.2021, будут очень яркими и запоминающимися личностями в будущем. Также в эту дату родятся много психологов, докторов и тех людей, которые хотели бы посвятить себя людям. Для обычных людей 02.02.2021 может стать датой, когда все плохие события разрешатся. Все невиновные будут оправданы, а виновные наоборот понесут наказание,- указала Юля.

Верить в волшебство дат или нет - дело ваше. Но, как говорится, на что ты себя настраиваешь, то и будет.