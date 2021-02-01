Европейский суд по правам человека коммуницировал дело об отравлении Алексея Навального. Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, оно связано с иском, который сторонники политика подавали в российские суды в связи с тем, что по факту отравления правоохранительные органы не завели уголовного дела.
ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального
17:13 01.02.2021
ЕСПЧ задал российским властям два вопроса: не было ли нарушено право на жизнь и проводилось ли расследование?
Спасибо за ваш голос
БердскАстрологическая дата 02.02.2021: Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя в мощную магическую дату, рассказала нумеролог Юля Нахтигаль
17:31 01-02-2021
Флойд Мейвезер подерется с блогером Логаном Полом. Кажется, этот бой побьет все кассовые рекорды бокса
17:28 01-02-2021
БердскСюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев Решетников
17:22 01-02-2021
ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального
17:13 01-02-2021
Каким видит образование в будущем, рассказал Медведев
17:08 01-02-2021
Срочно госпитализировали Ольгу Бузову
17:06 01-02-2021