ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального

ЕСПЧ задал российским властям два вопроса: не было ли нарушено право на жизнь и проводилось ли расследование?

ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального Европейский суд по правам человека коммуницировал дело об отравлении Алексея Навального. Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, оно связано с иском, который сторонники политика подавали в российские суды в связи с тем, что по факту отравления правоохранительные органы не завели уголовного дела.

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