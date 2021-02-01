01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Срочно госпитализировали Ольгу Бузову

17:06 01.02.2021 Фото: instagram.com/buzova86
0

Сбой самочувствия Бузовой случился на фоне предполагаемого расставания артистки с рэпером и танцором Давой.

% name% title
Медики диагностировали истощение и дали рекомендации поднабрать вес - не менее одиннадцати кило

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова попала в одну из подмосковных клиник. Об этом она сама сообщила в сторис Instagram, уточняя, что имеют место проблемы со здоровьем.
Далее в аккаунте исполнительницы появилось красивое постановочное фото из медучреждения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


"Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать", - уточнила Ольга, которой медики диагностировали истощение и дали рекомендации поднабрать вес - не менее одиннадцати кило. И подлечить спину.

Сбой самочувствия Бузовой случился на фоне предполагаемого расставания артистки с рэпером и танцором Давой.

анорексия истощение шоу Ольга Бузова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поправится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАстрологическая дата 02.02.2021: Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя в мощную магическую дату, рассказала нумеролог Юля Нахтигаль
17:31 01-02-2021
Астрологическая дата 02.02.2021: Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя в мощную магическую дату, рассказала нумеролог Юля Нахтигаль
Привезли редкую мраморную кошку по имени Диа из ОАЭ в Новосибирский зоопарк
17:30 01-02-2021
Привезли редкую мраморную кошку по имени Диа из ОАЭ в Новосибирский зоопарк
Флойд Мейвезер подерется с блогером Логаном Полом. Кажется, этот бой побьет все кассовые рекорды бокса
17:28 01-02-2021
Флойд Мейвезер подерется с блогером Логаном Полом. Кажется, этот бой побьет все кассовые рекорды бокса
БердскСюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев Решетников
17:22 01-02-2021
Сюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев Решетников
Куда можно улететь из России с 1 февраля 2021 года? Список открытых стран
17:20 01-02-2021
Куда можно улететь из России с 1 февраля 2021 года? Список открытых стран
Заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю Медведев
17:15 01-02-2021
Заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю Медведев
ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального
17:13 01-02-2021
ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального
Каким видит образование в будущем, рассказал Медведев
17:08 01-02-2021
Каким видит образование в будущем, рассказал Медведев
Срочно госпитализировали Ольгу Бузову
17:06 01-02-2021
Срочно госпитализировали Ольгу Бузову
Скрестят клюшки на льду "Амур" — "Сибирь" 2 февраля 2021 года. Во сколько будет трансляция, узнайте
17:03 01-02-2021
Скрестят клюшки на льду