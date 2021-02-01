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Выдвинули на Нобелевскую премию мира Трампа

17:45 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года.

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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Политик, представляющий Консервативную народную партию Эстонии, объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.

"Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира", — написал в понедельник Мадисон в фейсбуке.

Он отметил, что не является единственным, кто выдвигает Трампа на Нобелевскую премию. "Но, как мы знаем, чем больше заявителей, тем выше шансы на успех", — считает Мадисон.
Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в том числе члены национальных парламентов и правительств разных стран, члены международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

Источник: РИА Новости

премия мира сша Дональд Трамп
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