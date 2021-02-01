Каким видит образование в будущем, рассказал Медведев

Плюсы очевидны, они заключаются в том, что даже в период пандемии можно продолжить обучение.

Дмитрий Медведев

Образование в будущем будет сочетать классическую и удаленную систему, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Есть разные точки зрения на удалённое образование, как и в любом процессе, есть и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны, они заключаются в том, что даже в период пандемии можно продолжить обучение.

Минусы тоже очевидны: далеко не все вещи, скажем по-честному, можно растолковать из компьютера, нужен прямой контакт между преподавателем и учеником или преподавателем и студентами в университете. Поэтому будущее образования, на мой взгляд, в сочетании удаленной системы образования и нормальной", - сказал он в интервью российским СМИ.

"Если говорить не только о школьниках, но и о студентах, смотрите: раньше все наши крупные вузы, бизнес-школы мечтали о том, чтобы заполучить какого-нибудь хорошего иностранного профессора. Это дорого, и нужно ещё убедить человека приехать в нашу страну. А сейчас практически у всех выровнялись условия: светила той или иной степени сидят у себя дома и рассказывают о том, что нужно делать, и всё это упростило общение и возможности по такого рода контактам", - отметил он.

Источник: РИА Новости