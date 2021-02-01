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Флойд Мейвезер подерется с блогером Логаном Полом. Кажется, этот бой побьет все кассовые рекорды бокса

17:28 01.02.2021 Фото: instagram.com/floydmayweather
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Выставочный бой должен был пройти в феврале в Японии, однако событие сорвалось из-за пандемии COVID-19.

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Мейвезер и YouTube-блогер Пол работают над переносом супербоя

Несмотря на то, что схватка между непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером и YouTube-блогером Логаном Полом официально отменена, обе знаменитости уже ведут переговоры по новой дате противостояния.

Как сообщает TMZ, выставочный бой должен был пройти в феврале в Японии, однако событие сорвалось из-за пандемии COVID-19.

По информации зарубежных СМИ, теперь стороны активно работают над изменением графика ради скорейшего проведения боя.

Напомним, что 25-летний Пол дебютировал в профессиональном боксе в ноябре 2019 года, проиграв другому блогеру KSI раздельным решением. Что же касается 43-летнего Мейвезера, то у него в активе 50 побед в 50 поединках.

бой бокс шоу Флойд Мейвезер Логан Пол
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