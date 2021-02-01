Отделался условным за шпионаж в деле Traveler's Coffee экс-капитан полиции в Новосибирске

Подсудимый свою вину не признал, при этом факт отправки сведений через «Whatsapp» не отрицал.

В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни

Сегодня, 1 февраля т.г., Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях и объектах отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новосибирску Евгения Пушкарева.

Он признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что Пушкарев с августа 2016 г. по сентябрь 2017 г. из иной личной заинтересованности (дружеских отношений) направил своему знакомому предпринимателю через мессенджер «Whatsapp» персональные данные (анкетные данные, контактный телефон, сведения о регистрации по месту жительства, данные паспорта гражданина России и заграничного паспорта гражданина России, данные водительского удостоверения, сведения о привлечении к административной ответственности и пр.) на четырех граждан.

Такими действиями были нарушены конституционные права потерпевших на личную тайну, сбор и распространение информации о частной жизни без их согласия. Сведения о персональных данных указанных лиц были необходимы бизнесмену для достижения победы в коммерческих спорах, связанных с деятельностью ООО «Трэвэлерс кофе».

Указанные действия также нарушили порядок деятельности органов внутренних дел, подорвали авторитет и дискредитировали госорганы в целом.

Подсудимый свою вину не признал, при этом факт отправки сведений через «Whatsapp» не отрицал.

Суд приговорил Пушкарева к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно, с испытательным сроком 2 года). Кроме того, осужденный на 3 года лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении указанного лица в Калининском районном суде г. Новосибирска рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Источник: Прокуратура Новосибирской области