01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Отделался условным за шпионаж в деле Traveler's Coffee экс-капитан полиции в Новосибирске

18:00 01.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Подсудимый свою вину не признал, при этом факт отправки сведений через «Whatsapp» не отрицал.

% name% title
В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни

Сегодня, 1 февраля т.г., Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях и объектах отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новосибирску Евгения Пушкарева.

Он признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что Пушкарев с августа 2016 г. по сентябрь 2017 г. из иной личной заинтересованности (дружеских отношений) направил своему знакомому предпринимателю через мессенджер «Whatsapp» персональные данные (анкетные данные, контактный телефон, сведения о регистрации по месту жительства, данные паспорта гражданина России и заграничного паспорта гражданина России, данные водительского удостоверения, сведения о привлечении к административной ответственности и пр.) на четырех граждан.

Такими действиями были нарушены конституционные права потерпевших на личную тайну, сбор и распространение информации о частной жизни без их согласия. Сведения о персональных данных указанных лиц были необходимы бизнесмену для достижения победы в коммерческих спорах, связанных с деятельностью ООО «Трэвэлерс кофе».

Указанные действия также нарушили порядок деятельности органов внутренних дел, подорвали авторитет и дискредитировали госорганы в целом.

Подсудимый свою вину не признал, при этом факт отправки сведений через «Whatsapp» не отрицал.

Суд приговорил Пушкарева к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно, с испытательным сроком 2 года). Кроме того, осужденный на 3 года лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении указанного лица в Калининском районном суде г. Новосибирска рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Источник: Прокуратура Новосибирской области

конфиденциальность персональные данные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Долгое строительство «дворца Путина» в Геленджике объяснил Ротенберг
18:56 01-02-2021
Долгое строительство «дворца Путина» в Геленджике объяснил Ротенберг
Точный восточный гороскоп на февраль 2021 года для каждого знака
18:50 01-02-2021
Точный восточный гороскоп на февраль 2021 года для каждого знака
Бердск1000 доз вакцины «Спутник V» получил Бердск: Где и как поставить прививку от коронавируса?
18:40 01-02-2021
1000 доз вакцины «Спутник V» получил Бердск: Где и как поставить прививку от коронавируса?
Разгадали тайну нулевого пациента с ВИЧ: Свою версию выдвинул ученый
18:26 01-02-2021
Разгадали тайну нулевого пациента с ВИЧ: Свою версию выдвинул ученый
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
18:23 01-02-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Как быстро похудеть за 7 дней: 5 простых советов
18:20 01-02-2021
Как быстро похудеть за 7 дней: 5 простых советов
Массовая запись на вакцинацию от коронавируса началась на портале госуслуг 1
18:19 01-02-2021
Массовая запись на вакцинацию от коронавируса началась на портале госуслуг
БердскТребуются курьеры в Бердске!
18:19 01-02-2021
Требуются курьеры в Бердске!
Оштрафовал Юлию Навальную за незаконную акцию 31 января суд Москвы 2
18:06 01-02-2021
Оштрафовал Юлию Навальную за незаконную акцию 31 января суд Москвы
Отделался условным за шпионаж в деле Traveler's Coffee экс-капитан полиции в Новосибирске
18:00 01-02-2021
Отделался условным за шпионаж в деле Traveler's Coffee экс-капитан полиции в Новосибирске