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Сюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев Решетников

17:22 01.02.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министр представил список концессионных объектов, который к 1 февраля вынесут на утверждение правительства Новосибирской области.

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Свалок станет 2
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Сюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев РешетниковСобрали 23 000 рублей из 100 на народную экспертизу мусорной свалки у кладбища активисты БердскаЕщё 181 новостей

Построят две мусорные свалки в Искитимском районе, заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на заседании комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости. Ради этого заключат концессионное соглашение.

Этот полигон станет вторым между Искитимом и Бердском. Как сообщал сайт "Весь Искитим", на границе Бердска и Искитимского района, вблизи села Маяк, планируется строительство полигона ТКО компанией ООО «Полигон». При этом прокурор Искитимского района в суде требует признать незаконными публичные слушания по этой свалке.

Лев Решетников представил список концессионных объектов, который к 1 февраля вынесут на утверждение правительства Новосибирской области.

- В перечень на 2021 год включены восемь спортивных комплексов. Также планируется строительство семи объектов размещения ТКО. В том числе межрайонные комплексы с полигоном и мусоросортировочной линией в Куйбышеве, Татарске и Каргатском районе, комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучине, полигоны ТКО в Кыштовке, Болотном и селе Завьялово Искитимского района, - заявил Решетников.

При этом в территориальной схеме обращения с отходами оба полигона указаны как запланированные. Планируется, что полигон у села Маяк будет с мощностью в 12 тонн в год, у села Завьялово — 5 тонн в год. Оба полигона построят с сортировочной линией.

мусорный полигон свалка строительство
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