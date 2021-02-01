Сюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев Решетников

Свалок станет 2

Построят две мусорные свалки в Искитимском районе, заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на заседании комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости. Ради этого заключат концессионное соглашение.

Этот полигон станет вторым между Искитимом и Бердском. Как сообщал сайт "Весь Искитим", на границе Бердска и Искитимского района, вблизи села Маяк, планируется строительство полигона ТКО компанией ООО «Полигон». При этом прокурор Искитимского района в суде требует признать незаконными публичные слушания по этой свалке.

Лев Решетников представил список концессионных объектов, который к 1 февраля вынесут на утверждение правительства Новосибирской области.

- В перечень на 2021 год включены восемь спортивных комплексов. Также планируется строительство семи объектов размещения ТКО. В том числе межрайонные комплексы с полигоном и мусоросортировочной линией в Куйбышеве, Татарске и Каргатском районе, комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучине, полигоны ТКО в Кыштовке, Болотном и селе Завьялово Искитимского района, - заявил Решетников.

При этом в территориальной схеме обращения с отходами оба полигона указаны как запланированные. Планируется, что полигон у села Маяк будет с мощностью в 12 тонн в год, у села Завьялово — 5 тонн в год. Оба полигона построят с сортировочной линией.