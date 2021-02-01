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Массовая запись на вакцинацию от коронавируса началась на портале госуслуг

18:19 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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До этого записаться на прививку можно было в тестовом режиме - регионы отлаживали взаимодействие с органами здравоохранения.

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Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России открылась запись на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг с 31 января 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«В воскресенье, 31 января, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от Covid-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг», – сказал вице-премьер.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января по поручению президента страны Владимира Путина. Первоначальным правом на получение препарата обладали люди из групп риска, медики, учителя и соцработники. Прививку желающим ставят вакциной Центра им. Гамалеи «Спутник V».

COVID-19  вакцина коронавирус пандемия
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От редакции

Поставите прививку?

Анна автоледи, 01 февраля 2021 18:31
Да наши вообще молодцы! Одни из первых создали вакцину, причем безопасную...и наладили ее массовое производство. И во все страны могут экспортировать. И я ее совсем не боюсь, только пока не буду делать, тк переболела короной. А вот всякие там Пфайзеры...и хранить тяжело, в жидком азоте, и от нее умирают люди...

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