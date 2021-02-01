Массовая запись на вакцинацию от коронавируса началась на портале госуслуг

До этого записаться на прививку можно было в тестовом режиме - регионы отлаживали взаимодействие с органами здравоохранения.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января

В России открылась запись на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг с 31 января 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«В воскресенье, 31 января, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от Covid-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг», – сказал вице-премьер.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января по поручению президента страны Владимира Путина. Первоначальным правом на получение препарата обладали люди из групп риска, медики, учителя и соцработники. Прививку желающим ставят вакциной Центра им. Гамалеи «Спутник V».